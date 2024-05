La billetterie pour le Gala 2024 de l’Académie Princesse Grace est ouverte

Véritable évènement de danse, le Gala de l’Académie Princesse Grace se déroulera les 21 et 23 juin 2024.

Sous la présidence de la Princesse Caroline, l’Académie Princesse Grace montre la voie à ses talentueux et jeunes danseurs. De nouveaux venus monteront sur scène à l’occasion du Gala 2024 à la Salle Garnier de l’Opéra de Monte-Carlo et proposeront des styles de danse allant du classique au plus contemporain.

Publicité

Le Gala proposera deux dates : le premier show sera le 21 juin 2024 à 19h30, le second sera le 23 juin 2024 à 15h. Pour venir assister à l’un de ces deux shows, vous pouvez désormais prendre vos billets à l’Atrium du Casino de Monte-Carlo, ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h30 ou bien par téléphone au +377 92 00 13 70.