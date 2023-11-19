Ваши любимые суши-рестораны в Монако
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В Монако среди разнообразия кулинарных стилей особое место занимает японская кухня. Среди типичных блюд «нихон рё:ри» или «васёку», как называют свою кухню сами японцы, пальма первенства принадлежит суши, которые завоевали весь мир, хотя в самой Японии их потребление остается эпизодическим.Мы попросили читателей, не представляющих свою жизнь без рисового уксуса, поделиться любимыми местами.
«Прекрасное место для еды вне дома, где свежайшие изысканные суши готовятся на заказ мгновенно». После своего открытия в 2015 году ресторан MC By Kodera стал первым японским рестораном, получившим статус официального поставщика Княжеского дворца в 2017 году. «Наша цель — воссоздать атмосферу Японии прямо здесь, в Монако», — говорится в заявлении ресторана. Суши здесь подаются с разнообразной рыбой: сибас, морской лещ, желтохвост, лосось, тунец, горбыль, кальмар… Цены начинаются от 5 евро за порцию до 9,50 евро за суши с морским гребешком. Маки стоят от 9 до 14 евро за шесть штук, также в меню вы найдёте различные суши-сеты.
- закрыто по воскресеньям и в понедельник вечером
- крытая галерея рынка Кондамин
Следующая остановка – улица Плати прямо над променадом им. Оноре II. Именно здесь в начале 2021 года открылся Monaki, занявший необычную нишу: только продажа и доставка еды навынос. Концепт быстро завоевал популярность среди клиентов. «В Monaki нет столиков, но суши всегда свежие, доставка быстрая и цены умеренные — для суши это идеальный выбор». Этот комментарий на нашей страничке получил массу положительных откликов. Заведение также было признано «Лучшим суши-рестораном» на выставке Monte-Carlo Gastronomie, которая скоро вернется в Шапито в Фонвьее. В меню Monaki представлены различные сеты, суши и роллы «Калифорния» всех видов по доступным ценам: от сета из 18 суши за 16 евро до сета из 71 штуки за 80 евро.
- С понедельника по пятницу: 11:00 – 13:30 / 18:30 – 21:30
- Суббота и воскресенье: 18:30 – 21:30
- 3, рю Плати, 98000 Монако
Спускаемся в Порт Фонвьея, чтобы заглянуть в ресторан MoshiMoshi, который многие из вас настоятельно рекомендовали в своих комментариях. «Здесь суши готовят на глазах у посетителей. Такие свежие, что просто тают во рту». Это замечательная реклама для суши-бара, стремящегося объединить японскую кулинарию с традициями Средиземноморья. Ресторан ждёт клиентов в обеденное время и вечером, причем меню несколько отличается. В обоих случаях представлен ассортимент маки, нигири и сашими по цене от 7 до 20 евро. Особенностью заведения является фирменный ролл MoshiMoshi, который состоит из восьми кусочков и подается с лососем в панировке из креветок, с измельченным крабом или тартаром из тунца. Цены варьируются от 19 до 29 евро, причем некоторые варианты этих знаменитых роллов доступны исключительно в вечернее время.
- Открыт с понедельника по субботу в обеденное время: с 12:00 до 15:00
- На ужин с понедельника по четверг: с 19:00 до 22:30
- На ужин в пятницу и субботу: 19:00 — 23:00
- 32, ке Жан-Шарль Ре, 98000 Монако
Хотя эти три заведения получили единогласное одобрение, некоторые другие заслужили отдельного упоминания нашими читателями. Начнем с одного из самых изысканных ресторанов Княжества — Yoshi, который находится в Hôtel Métropole. Здесь шеф-повар Такео Ямазаки (Takeo Yamazaki) предлагает изысканное сет-меню, включающее суши и сашими, а также разнообразное меню, где, однако, цены несколько выше из-за высочайшего качества предлагаемых блюд. Стоимость восьми кусочков ролла «Калифорния» составит от €19 до €59, а сет из 26 суши обойдётся вам в 185 евро.
- Ресторан открыт со вторника по субботу: в обеденное время с 12:15 до 14:00 и на ужин с 19:30 до 22:00.
- Hôtel Métropole Monte-Carlo
В аналогичном ценовом диапазоне находится Buddha-Bar Monte-Carlo, где блюда азиатской кухни готовит монегасский шеф-повар Эрик Гийемо (Eric Guillemaud). Вы можете попробовать суши-сет по цене от 20 до 30 евро, включающий классические суши и роллы и суши в панировке. Также предлагается более «традиционное» суши-меню с лососем, авокадо, креветками и огурцом.
- Ресторан открыт с 18:00 до 2 часов ночи со вторника по субботу
- Площадь Казино, 98000 Монако
Последняя рекомендация наших читателей — это ресторан MayaBay, открытый в 2007 году как эксклюзивный японский ресторан. В 2009 году его меню пополнилось блюдами тайской кухни. Сегодня ресторан предлагает обширное меню, в котором представлены обе кулинарные традиции, — всего около 180 блюд. Среди них — разнообразные суши-сеты, включая хосомаки, урумаки, сашими и нигири. Ассортимент включает как богатый выбор морепродуктов, так и мясные блюда, например, урумаки темпура с японским мясом вагю стоимостью 47 евро за 8 кусочков. Большая часть меню в этом популярном в Княжестве Монако заведении радует своими доступными ценами.
- Ресторан открыт с вторника по субботу, с 12:00 до 23:00.
- Адрес: Le Rocabella, 24, авеню Княгини Грейс, 98000, Монако.