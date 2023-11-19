Ваши любимые суши-рестораны в Монако

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В Монако среди разнообразия кулинарных стилей особое место занимает японская кухня. Среди типичных блюд «нихон рё:ри» или «васёку», как называют свою кухню сами японцы, пальма первенства принадлежит суши, которые завоевали весь мир, хотя в самой Японии их потребление остается эпизодическим.Мы попросили читателей, не представляющих свою жизнь без рисового уксуса, поделиться любимыми местами.

Ресторан MC By Kodera в крытой галерее рынка Кондамин. Все права защищены

«Прекрасное место для еды вне дома, где свежайшие изысканные суши готовятся на заказ мгновенно». После своего открытия в 2015 году ресторан MC By Kodera стал первым японским рестораном, получившим статус официального поставщика Княжеского дворца в 2017 году. «Наша цель — воссоздать атмосферу Японии прямо здесь, в Монако», — говорится в заявлении ресторана. Суши здесь подаются с разнообразной рыбой: сибас, морской лещ, желтохвост, лосось, тунец, горбыль, кальмар… Цены начинаются от 5 евро за порцию до 9,50 евро за суши с морским гребешком. Маки стоят от 9 до 14 евро за шесть штук, также в меню вы найдёте различные суши-сеты.

закрыто по воскресеньям и в понедельник вечером

крытая галерея рынка Кондамин

Лучшая булочная Монако – ваше мнение

Monaki предлагает клиентам только доставку и еду навынос в Монако. ©Monaki

Следующая остановка – улица Плати прямо над променадом им. Оноре II. Именно здесь в начале 2021 года открылся Monaki, занявший необычную нишу: только продажа и доставка еды навынос. Концепт быстро завоевал популярность среди клиентов. «В Monaki нет столиков, но суши всегда свежие, доставка быстрая и цены умеренные — для суши это идеальный выбор». Этот комментарий на нашей страничке получил массу положительных откликов. Заведение также было признано «Лучшим суши-рестораном» на выставке Monte-Carlo Gastronomie, которая скоро вернется в Шапито в Фонвьее. В меню Monaki представлены различные сеты, суши и роллы «Калифорния» всех видов по доступным ценам: от сета из 18 суши за 16 евро до сета из 71 штуки за 80 евро.

С понедельника по пятницу: 11:00 – 13:30 / 18:30 – 21:30

Суббота и воскресенье: 18:30 – 21:30

3, рю Плати, 98000 Монако

Суши и роллы в ресторане MoshiMoshi в Порту Фонвьея © MoshiMoshi

Спускаемся в Порт Фонвьея, чтобы заглянуть в ресторан MoshiMoshi, который многие из вас настоятельно рекомендовали в своих комментариях. «Здесь суши готовят на глазах у посетителей. Такие свежие, что просто тают во рту». Это замечательная реклама для суши-бара, стремящегося объединить японскую кулинарию с традициями Средиземноморья. Ресторан ждёт клиентов в обеденное время и вечером, причем меню несколько отличается. В обоих случаях представлен ассортимент маки, нигири и сашими по цене от 7 до 20 евро. Особенностью заведения является фирменный ролл MoshiMoshi, который состоит из восьми кусочков и подается с лососем в панировке из креветок, с измельченным крабом или тартаром из тунца. Цены варьируются от 19 до 29 евро, причем некоторые варианты этих знаменитых роллов доступны исключительно в вечернее время.

Открыт с понедельника по субботу в обеденное время : с 12:00 до 15:00

: с 12:00 до 15:00 На ужин с понедельника по четверг : с 19:00 до 22:30

: с 19:00 до 22:30 На ужин в пятницу и субботу : 19:00 — 23:00

: 19:00 — 23:00 32, ке Жан-Шарль Ре, 98000 Монако

Ресторан Yoshi, Hôtel Métropole. ©Hôtel Métropole

Хотя эти три заведения получили единогласное одобрение, некоторые другие заслужили отдельного упоминания нашими читателями. Начнем с одного из самых изысканных ресторанов Княжества — Yoshi, который находится в Hôtel Métropole. Здесь шеф-повар Такео Ямазаки (Takeo Yamazaki) предлагает изысканное сет-меню, включающее суши и сашими, а также разнообразное меню, где, однако, цены несколько выше из-за высочайшего качества предлагаемых блюд. Стоимость восьми кусочков ролла «Калифорния» составит от €19 до €59, а сет из 26 суши обойдётся вам в 185 евро.

Ресторан открыт со вторника по субботу: в обеденное время с 12:15 до 14:00 и на ужин с 19:30 до 22:00.

Hôtel Métropole Monte-Carlo

Традиционные барбаджуаны по семейному рецепту нашей читательницы

Le Buddha-Bar Monte-Carlo. ©Monte-Carlo SBM Le Buddha-Bar Monte-Carlo. ©Monte-Carlo SBM

В аналогичном ценовом диапазоне находится Buddha-Bar Monte-Carlo, где блюда азиатской кухни готовит монегасский шеф-повар Эрик Гийемо (Eric Guillemaud). Вы можете попробовать суши-сет по цене от 20 до 30 евро, включающий классические суши и роллы и суши в панировке. Также предлагается более «традиционное» суши-меню с лососем, авокадо, креветками и огурцом.

Ресторан открыт с 18:00 до 2 часов ночи со вторника по субботу

Площадь Казино, 98000 Монако

Ресторан MayaBay в Монако. Все права защищены.

Последняя рекомендация наших читателей — это ресторан MayaBay, открытый в 2007 году как эксклюзивный японский ресторан. В 2009 году его меню пополнилось блюдами тайской кухни. Сегодня ресторан предлагает обширное меню, в котором представлены обе кулинарные традиции, — всего около 180 блюд. Среди них — разнообразные суши-сеты, включая хосомаки, урумаки, сашими и нигири. Ассортимент включает как богатый выбор морепродуктов, так и мясные блюда, например, урумаки темпура с японским мясом вагю стоимостью 47 евро за 8 кусочков. Большая часть меню в этом популярном в Княжестве Монако заведении радует своими доступными ценами.

Ресторан открыт с вторника по субботу, с 12:00 до 23:00.

Адрес: Le Rocabella, 24, авеню Княгини Грейс, 98000, Монако.

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