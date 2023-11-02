Традиционные барбаджуаны по семейному рецепту нашей читательницы

Шарон поделилась с нами секретом бабушкиных барбаджуанов - © Шарон Иствуд в Facebook

Попробовав один раз, трудно остановиться!

Если и есть блюдо, которое занимает особое место в кулинарном наследии Монако, так это барбаджуан (или барбажуан, как привыкли называть его жители Лазурного берега).

Легенда гласит, что месье Жан однажды решил угостить своих гостей равиоли с начинкой из листовой свеклы, но из-за отсутствия соуса обжарил их. Гости были настолько восхищены необычным блюдом, что оно получило имя в честь его создателя — барбаджуан, что в переводе означает «дядюшка Жан».

Мы попросили читателей поделиться своими фирменными рецептами. Вот что предложила Шарон на нашей странице в Facebook:

Для приготовления приблизительно 60 барбаджуанов по рецепту её бабушки вам понадобится:

Для теста:

400 г муки + мука для кухонной рабочей поверхности

1 яйцо

120 мл оливкового масла

150 мл воды

1 ч.л. соли

Для начинки:

3 пучка листовой свёклы

1 горсть ростков шпината

2 небольших пучка зелёного лука

1 зубчик чеснока

100 г тертого пармезана

1 яйцо

1 ч.л. соли, перец

1. Приготовьте тесто, смешав все ингредиенты до состояния, когда оно будет эластичным, но не слишком тугим. Оставьте его «отдохнуть».

2. Нарезанный зеленый лук слегка обжарьте, затем добавьте бланшированные и обрезанные листья свеклы и шпинат, а также зубчик чеснока. Продолжайте обжаривать еще несколько минут.

3. Отожмите овощи в дуршлаге и избавьтесь от лишней воды с помощью толкушки для картофеля.

4. Смешайте отжатую свеклу с пармезаном и яйцом, приправьте солью и перцем по вкусу.

5. Тесто раскатайте с помощью тестораскаточной машины до желаемой толщины (на KitchenAid используйте уровень 5 для тонкого, как папиросная бумага, теста или уровень 3 для более плотного). При необходимости посыпьте мукой.

6. Выложите начинку на тесто, сложите его пополам и вырежьте крупные равиоли, хорошо запечатывая края.

7. Обжаривайте барбаджуаны во фритюре до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты), стараясь не перегреть масло. После жарки дайте излишкам масла впитаться в бумагу и подавайте закуску теплой.

Оставшееся тесто отлично подойдет для приготовления пирога.