Традиционные барбаджуаны по семейному рецепту нашей читательницы
Попробовав один раз, трудно остановиться!
Если и есть блюдо, которое занимает особое место в кулинарном наследии Монако, так это барбаджуан (или барбажуан, как привыкли называть его жители Лазурного берега).
Легенда гласит, что месье Жан однажды решил угостить своих гостей равиоли с начинкой из листовой свеклы, но из-за отсутствия соуса обжарил их. Гости были настолько восхищены необычным блюдом, что оно получило имя в честь его создателя — барбаджуан, что в переводе означает «дядюшка Жан».
Мы попросили читателей поделиться своими фирменными рецептами. Вот что предложила Шарон на нашей странице в Facebook:
Для приготовления приблизительно 60 барбаджуанов по рецепту её бабушки вам понадобится:
Для теста:
- 400 г муки + мука для кухонной рабочей поверхности
- 1 яйцо
- 120 мл оливкового масла
- 150 мл воды
- 1 ч.л. соли
Для начинки:
- 3 пучка листовой свёклы
- 1 горсть ростков шпината
- 2 небольших пучка зелёного лука
- 1 зубчик чеснока
- 100 г тертого пармезана
- 1 яйцо
- 1 ч.л. соли, перец
1. Приготовьте тесто, смешав все ингредиенты до состояния, когда оно будет эластичным, но не слишком тугим. Оставьте его «отдохнуть».
2. Нарезанный зеленый лук слегка обжарьте, затем добавьте бланшированные и обрезанные листья свеклы и шпинат, а также зубчик чеснока. Продолжайте обжаривать еще несколько минут.
3. Отожмите овощи в дуршлаге и избавьтесь от лишней воды с помощью толкушки для картофеля.
4. Смешайте отжатую свеклу с пармезаном и яйцом, приправьте солью и перцем по вкусу.
5. Тесто раскатайте с помощью тестораскаточной машины до желаемой толщины (на KitchenAid используйте уровень 5 для тонкого, как папиросная бумага, теста или уровень 3 для более плотного). При необходимости посыпьте мукой.
6. Выложите начинку на тесто, сложите его пополам и вырежьте крупные равиоли, хорошо запечатывая края.
7. Обжаривайте барбаджуаны во фритюре до золотистой корочки (примерно 3-4 минуты), стараясь не перегреть масло. После жарки дайте излишкам масла впитаться в бумагу и подавайте закуску теплой.
Оставшееся тесто отлично подойдет для приготовления пирога.