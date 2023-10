Vos recettes de famille : Les Barbagiuàns traditionnels

Sharon a partagé une recette de grand-mère - © Sharon Eastwood via Facebook

Une fois qu’on en a goûté un, difficile de s’arrêter !

S’il est un met incontournable dans le patrimoine culinaire monégasque, c’est bien le barbagiuàn (ou barbajuan, si on l’écrit à l’azuréenne).

Selon la légende, un certain Monsieur Jean aurait un jour décidé de préparer pour ses convives des raviolis farcis aux blettes, mais n’ayant pas de sauce à disposition, il aurait eu l’idée de les faire frire. Les invités auraient tellement aimé ce plat original qu’ils décidèrent de lui donner le nom de barbagiuàn.

Nous vous avons demandé vos meilleures recettes. Voici ce que nous a proposé Sharon sur notre page Facebook :

Pour une bonne soixantaine de barbagiuàns (recette d’une mamie):

Pour la pâte :

400g de farine + farine pour le plan de travail

1 œuf

120ml d’huile d’olive

150ml d’eau

1 cac de sel

Pour la farce :

3 bottes de blettes

1 poignée de pousses d’épinards

2 petites bottes de cebettes

1 gousse d’ail

100g de parmesan râpé

1 œuf

1 cac de sel, poivre

1. Faire la pâte en mélangeant tous les ingrédients, attention à ne pas trop travailler la pâte. Laisser reposer.

2. Faire revenir les cebettes émincées, puis y ajouter les blettes blanchies et débarrassées des côtes, les épinards blanchis, la gousse d’ail. Saisir quelques minutes.

3. Débarrasser dans une passoire et presser toute l’eau à l’aide d’un écrase-purée.

4. Mélanger les blettes égouttées, le parmesan, l’œuf et assaisonner.

5. Abaisser la pâte au laminoir (niveau 5 KitchenAid) en ajoutant de la farine au besoin. J’aime quand la pâte est très fine comme du papier à cigarette et qu’elle « fond » sur la farce, mais si on préfère une pâte plus épaisse, abaisser à niveau 3.

6. Déposer des tas de farce, rabattre la bande de pâte et découper des raviolis grossiers. Prendre soin de bien sceller les bords.

7. Frire à la friteuse jusqu’à coloration dorée (3-4min) en veillant à ce que l’huile ne soit pas trop chaude. Laisser reposer sur du papier absorbant avant de déguster tiède.

On peut garder la pâte restante pour faire une tourte par exemple.