Известный предприниматель и житель Княжества присутствовал на презентации MEB, посвящённой экономическим преимуществам страны.

Ещё на один шаг ближе к Монако. На прошлой неделе заместитель генерального директора Экономического совета Монако Джастин Хайман (Justin Highman) выступил перед главами более чем пятидесяти брендов, принадлежащих группе компаний easyGroup. Среди них — сэр Стелиос Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou), владелец лоукостера easyJet и почётный консул Кипра в Княжестве. Мероприятие стало прекрасной возможностью представить холдингу и его основателю все экономические преимущества для бизнеса в стране.

© Экономический совет Монако

Два других резидента, администратор благотворительного фонда Stelios Philanthropic Foundation Жан-Клод Ёд (Jean-Claude Eude) и соучредитель easyCashback Саймон Пигготт (Simon Piggott), также присутствовали на конференции. Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну подтвердил желание фонда, поддерживающего многочисленные инициативы, присоединиться к Экономическому совету Монако. «Это огромная честь для нас», — отреагировал MEB на своей странице в Twitter.

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Добро пожаловать, easyBoat!

Одновременно группа расширяется с приходом бренда easyBoat, во главе которого стоит греческий предприниматель Алекс Настос (Alex Nastos). В основе проекта лежит онлайн-платформа, сравнивающая различные предложения по аренде судов по всему миру. С её помощью клиенты, планируя свой отпуск, могут сопоставить цены на парусные лодки, катамараны, гидроциклы, яхты и другие морские суда, отбывающие из одного и того же порта.

Цель онлайн-сервиса бронирования — обеспечить прозрачность и эффективность для клиентов, позволяя им при этом существенно сэкономить деньги. На сайте бренда приведена цитата сэра Стелиоса: «Как заядлый морской волк я без колебаний рекомендую в хорошую погоду недельный отпуск в море, в полном уединении и с ощущением независимости на собственной яхте. www.easyBoat.com станет эталоном для всех моряков!»