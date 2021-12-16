Гостиничная сеть резидента Монако сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou) получит 50 миллионов евро на реализацию этого проекта.

Перспективная возможность для основателя авиакомпании easyJet и сети отелей easyHotel, сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну. Акционеры группы, Ivanhoé Cambridge и ICAMAP, владеют долей в 76% капитала. Они приняли решение привлечь инвестиции в размере 50 миллионов евро, которые, вкупе с суммой недавно полученного банковского финансирования, позволят «дальнейшее расширение или приобретение новых активов», согласно официальному заявлению.

Генеральный Директор Карим Калак (Karim Kalak) подчеркнул: «Это предоставляет нам возможность продолжать создание и развитие нашей сети в ключевых городах по всей Европе».

Как ожидается, компания, на сегодняшний день насчитывающая 42 отеля, расположенные во Франции, Соединённом Королевстве и Испании, в три раза увеличит число гостиниц, арендованных или находящихся в собственности, к 2026-му году.

Несмотря на санитарный кризис, за последние 18 месяцев были открыты две гостиницы: в Кардиффе и Оксфорде. Также, началось строительство пяти новых объектов: в Руасси, Барселоне, Дублине, Обервилье и Кембридже.

Гостиница easyHotel в Ницце была первым отелем EasyHotel во Франции. Располагающее 87 номерами, это заведение 3* находится в непосредственной близости от Дворца Конгрессов и Английской набережной.

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