











Создатель авиакомпании easyJet и резидент Монако сэр Стелиос Хаджи-Иоанну видит большое будущее для компании по уходу за домашними животными easyDogwalker.

Имя сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou) ассоциируется не только с авиакомпанией easyJet. Предприниматель финансирует целую бизнес-империю, известную как easyGroup. Она включает более 150 компаний под оранжево-белыми логотипами «easy». Одна из последних инициатив — компания ухода за домашними животными easyDogwalker.

Компания была основана в мае 2017 года бывшей бортпроводницей easyJet Люси Платт (Lucy Platt). Она выиграла конкурс предпринимателей имени сэра Стелиоса, собрав средства для открытия своего дела.

Услуга очень проста. Клиенты могут нанять собаковода на определенный срок по выгодной цене. Сертифицированные специалисты присмотрят за питомцем, пока хозяин не может этого сделать по тем или иным причинам.

«Будучи занятым человеком и хозяином собак, я прекрасно понимаю, что мы в долгу перед теми, кто присматривает за нашими животными, когда мы не можем этого делать. Я уверен, что Люси и easyDogwalker внесут огромный вклад в этот важный и растущий бизнес», — сказал сэр Стелиос.

Что еще можно сделать благодаря «easy»

Направления деятельности компаний easyGroup более чем разнообразны, а некоторые из них даже вызывают удивление. Перемещаетесь между Великобританией и Европой? EasyPet позаботится о транспортировке животных. Нужно арендовать лимузин на время отпуска на другом конце света? Поможет сервис easyLimousines. Компания easyHemp работает с покупками продуктов из конопли.

Совсем недавно сэр Стелиос подписал соглашение о партнерстве с французской компанией Webedia в отношении компании easyVoyage, предоставляющей инструмент сравнения для путешествий.