











Впервые в истории авиакомпании EasyJet год закончился с убытками.

Пандемия плохо повлияла на сферу путешествий. Особенно влияние почувствовали авиакомпании, которые были вынуждены прекратить деятельность на несколько месяцев. Компания EasyJet, основанная в 1995 году отцом жителя Монако сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou), не стала исключением. Пандемия, выход Великобритании из ЕС и внутренние разногласия в компании вызвали хаос, который привел к постепенному выходу семьи Хаджи-Иоанну из бизнеса. Если в 2019 году семье принадлежало EasyJet, то по состоянию на конец сентября 2021 года доля сократилась до 15%.

Рейсы сократились

По числу пассажиров EasyJet занимает второе место среди бюджетных авиакомпаний после Ryanair. Летом EasyJet предлагала только 57% от докризисного уровня. Конкуренция в сфере перелетов жесткая: в августе Ryanair достигла 75% своего предложения, и другие игроки тоже набирают силу. Так, WizzAir достигла 85% докризисного предложения в течение лета, а компания Blue Air открывает маршрут из Ниццы в Лондон.

Впервые с момента создания EasyJet закончила год с убытками: в 2019-2020 финансовом году компания потеряла миллиард евро. Для сравнения, оборот компании по сравнению с предыдущим годом составил 7 400 миллионов евро, а чистая прибыль составила 400 миллионов евро.

В результате 4 500 сотрудников были сокращены, а рыночная стоимость акций компании упала вдвое по сравнению с началом пандемии.

Попытка спасения

Еще одна проблема — объем помощи для восстановления после пандемии. К примеру, компания Air France-KLM получила 10 миллиардов евро от Франции и Нидерландов на восстановление. В свою очередь EasyJet получила 600 миллионов от Великобритании.

Президент EasyJet Йохан Лундгрен (Johan Lundgren) сказал в интервью JDD: «Когда мы видим размеры помощи, предоставляемой некоторым, мы можем опасаться искажения конкуренции. Это несправедливо, и мы с этим не согласимся. Мы выступаем против государственной помощи, которая искажает конкуренцию».

Пользуясь слабым положением, прямой конкурент EasyJet, компания Wizz Air, сделала предложение о выкупе. Это предложение было отклонено. Где взять средства, чтобы остаться на плаву?

Привлечение средств от акционеров

EasyJet рассчитывает, что существующие акционеры увеличат капитал на 1,4 миллиарда долларов. Для их поощрения цена покупки новой акции была установлена на 48% ниже ее обычной цены.

Эти средства должны быть использованы для разработки стратегии восстановления экономики после пандемии. Цель — приобрести слоты для взлета в крупнейших аэропортах Европы, что уже делают крупные авиакомпании. К примеру, Air France-KLM, которая, тем не менее, пользуется преимуществами предварительного разрешения.

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