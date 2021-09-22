











Дела авиакомпании Blue Air идут хорошо.

Отличная новость для туризма на Лазурном берегу: жители Великобритании, которые в этом году редко посещали регион, получают новую транспортную связь с регионом Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Румынская авиакомпания Blue Air вытесняет монополию British Airways.

Торжественное открытие маршрута состоялось 17 сентября. Blue Air будет выполнять рейс четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

«Мы рады предложить исключительный сервис и низкие тарифы нашим клиентам в Хитроу. Мы планируем превратить маршрут в ежедневный в течение полугода», — сказал коммерческий директор Blue Air Крассимир Танев (Krassimir Tanev).

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Абсолютно новый «Boeing»

Рейс в Лондон из Ниццы на борту абсолютно нового самолета Boeing 737-MAX-8 теперь обойдется примерно в 30 евро при условии, что билет будет куплен за несколько недель до вылета.

А если вам Лондон вам не по душе, авиакомпания предлагает рейсы в Бухарест, Орадею и Тимишоару в Румынии.