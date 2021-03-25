











Кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал причиной резкого падения финансовых результатов. Тем не менее, аэропорт Ницца Лазурный Берег выполнил задачи по обслуживанию населения и повысил безопасность пассажиров и работников в терминале.

Несмотря на беспрецедентное снижение пассажиропотока (50,9% на внутренних рейсах, 77,7% на международных) и резкое падение оборота на 55% (до 132 млн евро), аэропорт Ницца Лазурный Берег не прекратил деятельность — терминал вложил огромные средства в безопасность и охрану окружающей среды.

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«Группа «Аэропорты Лазурного берега» пережила беспрецедентный кризис в 2020 году, последствия которого будут ощущаться и в 2021 году. Наша ответственность как оператора аэропорта состоит в том, чтобы отвечать обязательствам по безопасности и бережному отношению к окружающей среде», — говорит председатель правления аэропорта Франк Голднадэль (Franck Goldnadel).

«Мы видим себя как лабораторию аэропорта завтрашнего дня: мы обязаны быть образцом и сделать все возможное, чтобы к 2030 году сформировать стандарты эффективного, безопасного и углеродно-нейтрального аэропорта», — добавляет Франк Голднадэль.

Помощь во время шторма «Алекс»

В марте 2020 года группа «Аэропорты Лазурного берега» провела ряд операций. В частности, была обеспечена круглосуточная работа трех узловых аэропортов (Ницца, Канны-Мандельё и Сен-Тропе). Это позволило центрам в Каннах и Ницце принимать медицинские рейсы и проводить операции помощи во время шторма «Алекс». Первый терминал аэропорта Ниццы использовался как запасной пункт для пострадавших от стихийного бедствия.

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В то же время краткосрочная работа, договор с социальными партнерами и отказ акционеров от выплаты дивидендов за 2019 финансовый год позволили компании сохранить финансовые позиции. Чистый результат группы составляет -25% от выручки или убыток в 33 млн евро. «Ясно, что финансовые результаты не очень хорошие, но без солидарности и чувства ответственности всех сотрудников они были бы гораздо хуже», — подытоживает Франк Голднадэль.

Обязательства в сфере защиты окружающей среды

Управление ресурсами и энергией позволило аэропорты занять одно из первых мест в Европе по безопасности. Аэропорт получил аккредитацию ACI Health Accreditation — этот международный сертификат подтверждает уровень совершенства применяемых санитарных мер. Аэропорт также взял на себя обязательства в рамках членства в Хартии EASA, которая предназначена для гармонизации санитарных мер между аэропортами.

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Группа адаптировалась к кризису, инвестируя в безопасность и реализуя меры, рекомендуемые органами здравоохранения (санитарные проверки, установка оборудования для соблюдения барьерных мер, и дезинфекции). Наконец, группа «Аэропорты Лазурного берега» решила увеличить объем инвестиций в охрану окружающей среды. В частности, путем реализации всех мероприятий в рамках плана Cap 2030, направленного на сокращение выбросов CO2 до нуля к 2030 году.