











2020-ый стал для аэропорта Ниццы годом модернизации и трансформации. Несмотря на сокращение пассажиропотока на 68,4%, усилия были направлены на создание образцовых условий в смысле санитарных мер и безопасности. Хорошее вложение для аэропорта будущего.

Импровизировать, адаптироваться, преодолевать. Это был подход, принятый третьим по загруженности аэропортом Франции в борьбе с пандемией коронавируса. Поставив безопасность на первое место, аэропорт Ниццы делал все возможное, чтобы рейсы состоялись. Барьерные меры, станции дезинфекции рук, очистители воздуха — эти шаги были введены первыми для обеспечения безопасности.

После аэропорт был оснащен всем необходимым для проведения ПЦР-тестов и тестов на антитела. Аэропорт также подписал европейский устав COVID-19, чтобы соответствовать еще более высоким стандартам безопасности. Подписав этот устав, разработанный Агентством авиационной безопасности Европейского Союза (EASA), аэропорт подает пример остальной Европе.

2020 год станет незабываемым для авиационной отрасли — он позволил заглянуть в будущее и получить гораздо лучшее представление о том, как должен выглядеть аэропорт. Фрэнк Голднадел (Franck Goldnadel), председатель правления аэропорта

Сокращение полётов в обозримом будущем

В ноябре прошлого года Фрэнк Голднадел, председатель правления аэропорта Ниццы, рассказал Monaco Tribune: По крайней мере до 2024 года в аэропортах будет наблюдаться такой же уровень летной активности, как и в 2019 году». Цифры показывают, что летная активность действительно намного ниже. Пассажирооборот сократился на 68,4%, что эквивалентно 4,58 миллионам человек. Общая летная активность также снизилась на 31,7%.