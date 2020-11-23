











Аэропорт Ницца Лазурный берег находится в числе тех предприятий, которые с наибольшей силой испытывают последствия нынешнего санитарного кризиса. С одной стороны — катастрофическое падение пассажиропотока и количества авиарейсов, с другой — многочисленные санитарно-гигиенические меры, которые необходимо обеспечить для борьбы с распространением вируса. Мы поговорили с директором аэропорта, Франком Голднаделем (Franck Goldnadel), который вступил в должность в сентябре, можно сказать на самом пике кризиса.

Как на сегодняшний день обстоят дела с пассажирскими перевозками в аэропорту Ниццы?

На данный момент уровень пассажиропотока находится на уровне первого локдауна. Тогда, с марта по май, мы обслуживали всего по 10 рейсов в день. Этим летом, когда были сняты ограничения на передвижение, пассажиропоток вырос до уровня 40-50% от докризисных показателей. Затем, власти объявили о новом локдауне, с умеренным спадом в первую неделю ограничений, когда люди возвращались домой после каникул. Сейчас для нас наступили самые сложные недели. В ноябре всегда спокойно, но сейчас у нас всего около десяти рейсов в день. Естественно, мы очень внимательно следим за тем, что произойдет дальше. Мы с нетерпением ждем решений французского правительства на следующей неделе.

Для европейских бизнес-путешественников теперь проще летать частными самолетами

Аэропорт Ниццы стал первым из французских аэропортов который начал производить экспресс-тесты на наличие антигена к коронавирусу для пассажиров…

Да, действительно, благодаря усилиям местного правительства и министерства транспорта, мы начали производить тесты на антиген у отбывающих пассажиров, в качестве эксперимента и только на добровольной основе пассажиров. Это на самом деле очень удобно, потому что это избавляет путешественников от сдачи теста по прибытию в аэропорт назначения. Мы надеемся, что эти экспресс-тесты будут введены во всей Европе вместе с восстановлением пассажиропотока, во благо безопасности пассажиров и для борьбы с инфекцией. Необходимо, чтобы страны ЕС нашли согласие по данному вопросу. Италия уже такие тесты производит.

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Как кризис отразился на движении частных самолетов и бизнес-авиации?

Бизнес-авиация занимает очень весомое место в пассажиропотоке аэропорта Ницца-Лазурный Берег и составляет от 30 до 40% от общего трафика. На неё повлияли ограничения, связанные с пандемией, такие как закрытие границ. Но для европейских бизнес-путешественников теперь проще летать частными самолетами, чем пользоваться услугами авиакомпаний, которые менее застрахованы. Таким образом, пассажиропоток частных перелетов снижается, но не так сильно, как пассажиропоток коммерческих авиалиний.

Мы скорее всего увидим снижение количества пассажиров на 65-70%

Какие цифры Вы ожидаете по результатам 2020 года?

Год еще не закончился, но мы скорее всего увидим снижение количества пассажиров на 65-70%, по сравнению с прошлым годом. В 2019 году мы перевезли 15 миллионов пассажиров. Сейчас нет делового туризма, нет конгрессов, нет никакой бизнес-деятельности, поэтому сектор авиатранспорта безусловно пострадал. Кроме того, мы закрыли терминал 1 и перевели все рейсы в терминал 2.

Каковы Ваши прогнозы на будущее?

Нужно смотреть в 2021 год и быть готовыми в тот момент, когда начнется восстановление пассажиропотока. Мы знаем, что уже появилось несколько вакцин, мы сегодня знаем больше о вирусе, поэтому 2021 год должен стать началом выхода из кризиса. Сейчас нам остается понять, когда именно наступит тот момент, когда мы сможем возобновить работу аэропорта. Наш аэропорт и наш регион являются чрезвычайно привлекательными для путешественников. Однако, по оценкам экспертов авиаотрасли, полное восстановление пассажиропотока и возврат к уровню 2019 года, будет возможным только в 2024 году. Об этом кризисе будут вспоминать очень долго. Вместе с правительством Ниццы и Княжества Монако мы обмениваемся информацией о планируемых мероприятиях, чтобы быть готовыми к любым обстоятельствам. Я искренне надеюсь, что восстановление будет резким и стремительным для всего нашего региона.

Терминал 2 аэропорта Ниццы