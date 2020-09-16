











Аэропорт Ниццы (L’Aéroport Nice Côte d’Azur) признан пятым в Европе по красоте подлета. В ежегодном опросе, который проводит компания PrivateFly, аэропорт столицы Французской Ривьеры занял пятую позицию по красоте вида, открывающегося при подлете.

Каждый год платформа для бронирования частных самолетов PrivateFly предлагает список самых красивых мест для посадки. Предварительный список формируют эксперты, после чего компания проводит опрос среди путешественников.

Хотя аэропорт Ниццы выбыл из мирового рейтинга, он остается в списке самых красивых аэропортов Европы.

Самые красивые подлеты к аэропортам:

Аэропорт Донегол, Ирландия Аэродром Мсембе, Танзания Аэропорт Скиатос, Греция Аэропорт Орландо—Мельбурн, США Аэропорт Барра, Шотландия Аэропорт Бора Бора, Французская Полинезия Аэропорт Сен-Мартен, Антильские острова Аэропорт Праслен, Сейшельские острова Международный аэропорт Дубая, Объединенные Арабские Эмираты Международный аэропорт Нади, Фиджи