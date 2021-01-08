











В индустрии бизнес-авиации наблюдаются любопытная тенденция на фоне пандемии коронавируса. В то время как сектор частных перелетов смог эффективно противостоять кризису, продажи бизнес-джетов оставляют желать лучшего.

В недавнем эксклюзивном интервью Monaco Tribune, Франк Голднадэль (Franck Goldnadel), директор аэропорта Ницца-Лазурный берег, признал важность деловой частной авиации для региона. В любой обычный год частные перелеты составляют от 30% до 40% воздушного трафика в аэропорту Ниццы. Несмотря на уменьшение количества бизнес-перелетов в 2020 году, по мнению Голднадэля «бизнес-авиация пострадала меньше, чем сектор регулярных перелетов». Одной из причин, которая позволяет объяснить этот феномен — это надежность частных перелетов в год, когда коммерческие полеты отменялись один за другим.

Частные перелеты безопаснее

Другим фактором привлекательности частных перелетов является ощущение безопасности на фоне пандемии коронавируса. Франк Голднадэль подчеркивает, что «в самолётах, благодаря специальным вентиляционным фильтрам, воздух такой же чистый, как и в больницах». Благодаря своей безопасности и мобильности, частная авиация имеет сразу два антиковидных козыря в рукаве. Любопытно, что несмотря на это, продажи частных самолетов столкнулись с некоторыми трудностями в 2020 году.

Мы пережили очень суровый год

Проблемы начались еще в конце 2019 года

«Мы пережили очень суровый год», — говорит Тьерри Бутсен (Thierry Boutsen), бывший пилот Формулы-1 и глава монакской компании Boutsen Aviation, занимающейся продажей самолетов. «Уже в конце 2019 года мы столкнулись с первыми трудностями. В Китае уже бушевал вирус, а у нас там были крупные клиенты».

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Затем вирус пришел в Европу и начался локдаун — все остановилось. Большой удар для Тьерри Бутсена, потому что продажи его компании сошли почти к нулю весной и в начале лета. Лишь в августе монакская компания начала постепенно восстанавливаться.

Тьерри Бутсен

Предложение превышает спрос

Как объяснить растущий спрос на частные перелеты на фоне проблем с продажами самих самолетов? По мнению Тьерри Бутсена, проблема заключается в резком росте предложения: «Многие компании были вынуждены продать некоторое количество самолетов по сниженным ценам, в связи с отсутствием бизнеса». Так, в хороший для себя год Boutsen Aviation продает от 15 до 18 самолетов, но в 2020 году, компания продала всего 10.

Непредсказуемый 2021 год

Ослабленный рынок не смог полностью восстановиться, несмотря на небольшой рост осенью 2020 года. На данный момент будущее неопределенно. «Мы сокращаем инвестиции и расходы на маркетинг. Мы пытаемся наверстать упущенное время», — говорит Тьерри Бутсен, который рассчитывает продать несколько самолетов в течение 2021 года.