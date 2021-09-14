











С 13 сентября Терминал 1 аэропорта «Ницца — Лазурный Берег» снова перестал принимать пассажиров.

Открытие было кратковременным. 9 сентября аэропорт Ниццы в Twitter сообщил, что Терминал 1 закроется с 13 сентября. Первый терминал был временно открыт летом, чтобы регулировать поток прилетающих на Лазурный берег пассажиров.

Аэропорт объявил, что линии British Airways, El Al, Iberia, Iberia Express, Nouvelair, Royal Air Maroc, Turkish airlines и Vueling будут переведены в Терминал 2.

Не стоит переживать, если вы хотите улететь на День всех святых или на Рождество: из аэропорта Ниццы можно добраться в 61 пункт назначения по всему миру, в том числе в Дубай, Стамбул, Барселону, Москву, Лондон, Копенгаген…

«Американские горки»

Аэропорту Ниццы пришлось нелегко в период пандемии коронавируса. Отчет за 2020 год показывает снижение количества пассажиров примерно на 50,9% на внутренних рейсах и на 77,7% на международных полетах.

Фактически, аэропорт потерял 55% оборота. Однако это не помешало менеджменту продолжить экологический переход и выполнять миссию государственной службы.