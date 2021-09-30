











До 25 сентября в Благотворительном фонде сэра Стелиоса проходила выставка «Красота парусного спорта». Несмотря на то, что выставка завершилась, аукцион все еще предстоит.

Это была исключительная выставка. Изначально она не должна была проходить в Монако, но все пути ведут в Княжество! Соучредитель яхт-клуба «Густавия» (GYC) в Сен-Бертелеми (Карибы) Жан-Пьер Эннеке (Jean-Pierre Hennequet) получил поддержку сэра Стелиоса Хаджи Иоанну (Sir Stelios Haji Ioannou), чтобы провести выставку в Монако. Мероприятие уже закончилось, но работы все еще можно посмотреть на странице в Instagram.

Первый международный фотоконкурс яхт-клуба «Густавия» сильно пострадал от капризов пандемии. Конкурс должен был состояться во время регаты Saint Barths Bucket Regatta, однако в 2020 и в 2021 годах она была отменена из-за ситуации в сфере здравоохранения.

Конкурс, в котором участвовали профессиональные фотографы, наградил победителей по-настоящему ценными призами. За первое место победитель получил часы Ulysse Nardin стоимостью 12 000 евро (плюс 1 000 евро от яхт-клуба «Густавия»), за второе место — выходные в отеле B Signature Hotels & Resorts по выбору победителя (плюс 600 евро от яхт-клуба), за третье место — статуэтка работы художника Кая Кваттрокки (Kay Quattrocchi) (плюс 400 евро от яхт-клуба «Густавия»).

Десять работ получили наиболее высокие оценки международного жюри. Первый приз достался немцу Йорану Бубке (Jöran Bubke), второе место занял Бертран Дюкен (Bertrand Duquenne) из Марселя, третий приз присудили Жилю Мартен-Раге (Gilles Martin-Raget), который, по словам Жан-Пьера Эннеке, стал «фотографом регаты века».

© Jöran Bubke

© Bertrand Duquenne

Аукцион отложен

Изначально планировалось, что после церемонии награждения в Благотворительном фонде сэра Стелиоса пройдет аукцион. Однако он был перенесен на зимние праздники. Выручка, полученная во время аукциона, будет направлена в пользу ассоциации Les Sauveteurs en Mer (SNSM) в Сен-Бертелеми. Эта организация работает в сфере безопасности на море.

«Было слишком много отсутствующих, а онлайн привлекает все больше людей», — признает Жан-Пьер Эннеке. Это станет отличным рождественским подарком для ассоциации.