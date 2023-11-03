Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну, его фонд и Эллинская община Монако собрали крупную сумму на поддержку Греции

НПО Эллинская инициатива (Initiative Hellénique) помогает в развитии Греции.

12 октября в Монако состоялся большой прием, организованный фондом Stelios Philanthropic Foundation и Эллинской общиной Монако. Цель приема – ознакомить приглашенных с работой Эллинской инициативы, НПО, основанной в 2009 году и помогающей Греции в экономической и гуманитарной сфере.

Эта НПО недавно выразила признательность сэру Стелиосу и его фонду на своем ежегодном торжественном приеме в Лондоне. Миллиардер и резидент Монако даже был удостоен награды в благодарность за работу его фонда в Греции, где он помогает стране в борьбе с бедностью в рамках его программы «Питание от сердца» и финансово поддерживает семьи, пострадавшие от пожаров и крушения поезда, унесшего более 100 жизней. Это вознаграждение в размере 25 000 евро пойдет на финансирование третьего конкурса Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece в 2024 году.

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На приеме в Княжестве сэр Стелиос и Жорж Стамас, сооснователь и Председатель совета НПО, объяснили миссии Эллинской инициативы, поддерживающей экономическое развитие страны и способствующей созданию новых рабочих мест. С момента основания НПО было собрано более 20,5 миллионов евро, которые затем были распределены между 100 различными учреждениями.

Эта презентация явно прошла успешно: за вечер приглашенные пожертвовали 30 000 евро. Фонд сэра Стеллиоса удвоил эту сумму, и Эллинская инициатива официально получила 60 000 евро.