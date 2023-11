Sir Stelios Haji-Ioannou, la sua Fondazione e la Comunità ellenica di Monaco hanno raccolto una bella somma a sostegno della Grecia

La Hellenic Initiative è una ONG che aiuta la Grecia a crescere.

Il 12 ottobre, la Stelios Philanthropic Foundation e la Comunità ellenica di Monaco hanno organizzato un ricevimento a Monaco. L’obiettivo era quello di presentare agli ospiti il lavoro svolto dalla Hellenic Initiative, una ONG creata nel 2009 per fornire aiuti economici e umanitari alla Grecia.

L’ONG ha recentemente reso omaggio a Sir Stelios e alla sua Fondazione in occasione del suo gala annuale a Londra. Il miliardario, residente a Monaco, ha ricevuto un premio per il lavoro svolto dalla Fondazione in Grecia, ovvero aiutare il Paese a combattere la povertà attraverso il programma “Cibo dal cuore” e fornire sostegno finanziario alle famiglie in lutto dopo gli incendi e l’incidente ferroviario che hanno causato la morte di oltre 100 persone. Il premio di 25.000 dollari finanzierà anche la terza edizione degli Stelios Awards for Young Entrepreneurs, che si terranno in Grecia nel 2024.

Durante la serata nel Principato, Sir Stelios e George Stamas, cofondatore e presidente del consiglio di amministrazione della ONG, hanno preso la parola per spiegare le missioni della Hellenic Initiative, che sostiene lo sviluppo economico del Paese e promuove la creazione di posti di lavoro. Dalla fondazione della ONG sono stati raccolti oltre 20,5 milioni di euro, distribuiti a 100 organizzazioni diverse.

La presentazione ha chiaramente raggiunto il suo obiettivo, visto che gli ospiti hanno donato 30.000 euro durante la serata. La Sir Stelios Fondation ha voluto raddoppiato la somma e la Hellenic Initiative ha ricevuto ufficialmente 60.000 euro in donazioni.