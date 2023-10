Sir Stelios Haji-Ioannou, sa Fondation et la Communauté Hellénique de Monaco collectent une jolie somme pour soutenir la Grèce

L’Initiative Hellénique est une ONG qui aide la Grèce à se développer.

Le 12 octobre dernier, se tenait une belle réception à Monaco, organisée conjointement par la Stelios Philanthropic Foundation et la Communauté Hellénique de Monaco. Le but : présenter aux convives les travaux réalisés par l’Initiative Hellénique, une ONG créée en 2009, qui aide la Grèce sur un plan économique et humanitaire.

Cette ONG a d’ailleurs récemment mis à l’honneur Sir Stelios et sa Fondation, au cours de son gala annuel à Londres. Une récompense a même été décernée au milliardaire et résident monégasque, pour saluer le travail de la Fondation en Grèce, en aidant le pays à lutter contre la pauvreté grâce à son programme « Nourriture du Cœur », et en soutenant financièrement les familles endeuillées du pays après les incendies et l’accident de train qui ont coûté la vie à plus de 100 personnes. Cette récompense à hauteur de 25 000 dollars financera d’ailleurs le troisième prix des Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Greece, en 2024.

La Fondation de Sir Stelios Haji-Ioannou réunit 864 000 euros pour le Sanctuaire Pelagos

Au cours de la soirée donnée en Principauté, Sir Stelios et George Stamas, cofondateur et Président du Conseil de l’ONG, ont pris la parole pour expliquer les missions de l’Initiative Hellénique, qui soutient le développement économique du pays et promeut la création d’emplois. Aussi, ce sont plus de 20,5 millions d’euros qui ont été collectés depuis la naissance de l’ONG, distribués ensuite à 100 organismes différents.

Cette présentation a manifestement atteint son but, puisque les invités ont donné 30 000 euros au cours de la soirée. La Fondation de Sir Stelios a doublé la somme : ce sont donc 60 000 euros qui ont été officiellement remis à l’Initiative Hellénique.