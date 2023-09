La Fondation de Sir Stelios Haji-Ioannou réunit 864 000 euros pour le Sanctuaire Pelagos

Le Prince Albert II et la Directrice Générale de WWF International, le Dr Kirsten Schuijt, étaient présents aux côtés de Sir Stelios Haji-Ioannou - © Stelios Philanthropic Foundation

Le chèque a été remis en présence du Prince Albert II.

C’est un montant pour le moins exceptionnel qui a été collecté par la Stelios Philanthropic Foundation, grâce à 60 philanthropes. 864 000 euros ont été réunis ce mercredi 27 septembre, à destination du Sanctuaire Pélagos, dans la mer Méditerranée.

Pour rappel, l’accord né en 1999 entre la France, l’Italie et Monaco vise à protéger les espèces marines qui fréquentent ce vaste espace maritime. C’est donc un travail mené de front par la Fondation Prince Albert II et l’ONG WWF que la fondation de Sir Stelios soutient par ce geste.

Les donateurs ont été sensibilisés au travail mené par l’ONG et la Fondation. Ainsi, au cours du 11e dîner annuel organisé par la Stelios Philanthropic Foundation, ce sont 223 000 euros qui ont été collectés. 170 000 euros supplémentaires ont pu être réunis par la suite grâce à une vente aux enchères. Ce montant de 393 000 euros a ensuite été augmenté de 10% par l’UBS Optimus Foundation, puis doublé par la Stelios Philanthropic Foundation elle-même.

La somme finale a ensuite été divisée en deux parties égales, à destination de la Fondation du Prince et de WWF. « Je suis ému de voir que de si nombreux amis ont répondu à notre appel pour sauver nos océans ! Le Sanctuaire Pelagos est très proche de nos terres et nous devons le préserver. La somme collectée a grimpé de 154% par rapport à l’an dernier. Le montant total réuni pour cette cause grâce à nos efforts conjoints depuis 2013 a atteint les 2,5 millions d’euros. Nous espérons encore battre ce record l’an prochain, car nous sommes décidés à aider sur le long terme », a déclaré Sir Stelios.