La Fondation a décidé de s’allier à UBS Optimus Foundation Europe et UBS Monaco pour contribuer à la protection des écosystèmes côtiers et marins en Méditerranée.

C’est le 30 septembre dernier, en présence du Prince Albert II, que la Fondation du Souverain a signé un accord de partenariat avec UBS Optimus Foundation Europe (UBS OF EU) et UBS Monaco, afin d’accroître les actions menées en faveur de l’atténuation et l’adaptation au climat, grâce à la protection des écosystèmes côtiers et marins en Méditerranée.

UBS OF EU, organisme spécialisé dans le domaine du financement social, se concentre sur la lutte contre le changement climatique en encourageant l’utilisation durable des terres et en protégeant les écosystèmes côtiers et marins. UBS Monaco, de son côté, est l’un des plus importants gestionnaires de patrimoine sur le marché local et se donne pour objectif de « réimaginer le pouvoir de l’investissement et connecter les gens pour un monde meilleur », auquel il se conforme en concluant des partenariats à impact local et en engageant ses clients et ses employés de la même manière.

Ce n’est donc pas un hasard si la Fondation du Prince a signé cet accord de partenariat avec ces deux entités, accord qui vise à soutenir des projets consacrés à la restauration des écosystèmes côtiers et au développement et financement d’aires marines protégées et de zones interdites à la pêche. Une attention particulière devrait d’ailleurs être accordée à la protection des mammifères marins et à la conservation de la biodiversité, mais aussi à l’engagement des communautés côtières.

Conserver le Sanctuaire Pelagos

« S’associer à UBS Optimus Foundation Europe et UBS Monaco, avec qui nous partageons la même vision de la philanthropie à fort impact, est un honneur pour la Fondation. Accélérer la collaboration et amplifier les solutions pour une meilleure préservation des espèces et des écosystèmes marins est essentiel pour faire face à la problématique du changement climatique. C’est pourquoi ce soutien prend tout son sens pour nous, dans notre mission de faire progresser la santé de l’océan et de la planète », a déclaré Olivier Wenden, vice-président et administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II.

Cette collaboration débutera dans le cadre de l’initiative Pelagos lancée en 2021 par la Fondation Prince Albert II de Monaco aux côtés de ses partenaires WWF, UICN et Medpan, dans le but de renforcer les projets de conservation dans la zone du Sanctuaire Pelagos, territoire marin de 87 500 km2 situé dans les eaux de Monaco, de la France et de l’Italie.

La Fondation du Prince et UBS OF EU se sont dès lors engagés à verser chacun un million d’euros, pour soutenir des projets menés par la société civile pour protéger les mammifères marins dans le Sanctuaire Pelagos et promouvoir cette zone. Cette action de conservation entrera également dans le portefeuille de projets durables proposés par UBS OF EU à ses clients. UBS Monaco, pour sa part, matchera les dons qui seront faits par leurs clients ou employés à UBS Optimus Foundation en faveur de l’initiative Pelagos, à hauteur de 10% ou plus.

Pour rappel, l’initiative Pelagos a notamment pour objectif de contribuer à la conservation des mammifères marins, de sensibiliser le public au Sanctuaire et à ses caractéristiques et de lever des fonds et lancer des appels à propositions pour contribuer aux objectifs de protection et de conservation des écosystèmes et des mammifères marins au sein du sanctuaire.