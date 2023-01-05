О дебютах в бизнесе, о семье и о своем фонде сэр Стелиос рассказал в подробном интервью

Монакский резидент и основатель компании easyJet подробно рассказал об истоках своего предприятия и о своей особой привязанности к Княжеству.

«Я хотел доказать, что я не маменькин сынок». Так ирландское издание Business Post озаглавило большое интервью с сэром Стелиосом, опубликованное 3 декабря прошлого года.

В большом интервью по случаю визита с семьей в Ирландию монакский резидент и основатель easyJet рассказал о дебютах своего предприятия, а также о развитии марки «easy» в Европе и о своих многочисленных благотворительных акциях.

«Было нелегко, вспоминает бизнесмен о своих дебютах. Все было очень нервно и рискованно, я в то время мало спал. К счастью, все получилось. Я до сих пор думаю, что надо пользоваться связями с общественностью для рекламы нового предприятия. Пускаться в новый бизнес одному – очень накладно.»

Сэр Стелиос Хаджи-Иоанну не задумываясь задействовал некоторые ресурсы, чтобы построить свою империю, но никогда не пользовался комфортабельным положением своей семьи. Отец предпринимателя, уроженец Афин Лукас Хаджи-Иоанну, в 90-е годы построил свой собственный бизнес – компанию Troodos.

Создать знаменитую марку

Компания Troodos Shipping насчитывает в своем активе более 50 танкеров и считается владельцем самого большого частного флота в мире, а отец сэра Стелиоса – одним из самых богатых европейских предпринимателей. Но основатель easyJet не рассчитывал на свое наследство. Его планы были более масштабными и, главное, предусматривали его личное участие.

«В двадцать лет у меня было две основные мотивации. Первая – доказать отцу и всему миру, что я не маменькин сынок и не буду пользоваться достижениями отца. (...) Я принял решение проявить себя в другом секторе. Вторая – создать знаменитую марку. Наше семейное предприятие работало в сфере морского транспорта B2B [Business to Business, прим. ред.], и никто не знал, чем я занимаюсь в жизни. Свое первое предприятие – Stelmar Tankers – я основал в 20 лет, но оно тоже работало в В2В, поэтому и не прославилось. Тогда я решил создать марку, известную на весь мир. Я этого хотел», рассказывает бизнесмен.

Приняв такое решение, в 1995 году сэр Стелиос основал easyJet, авиакомпанию, предлагающую «перелеты по Великобритании по цене пары джинсов». Это была настоящая революция!

Спустя 28 лет марка easyJet настолько развернулась, что скупила некоторых своих европейских конкурентов, не справившихся со столь привлекательными ценами. Но для сэра Стелиоса это была, в первую очередь, возможность создать более глобальную марку: «Начать с авиакомпании – отличный способ создать марку, объясняет бизнесмен. Каждый год миллионы пассажиров пользуются авиакомпанией. За год, предшествующий пандемии Covid-19, easyJet обслужила 96 миллионов пассажиров.»

Развитие империи easy

Эпидемия не обошла авиакомпанию стороной, сказались санитарные ограничения. В своей статье Business Post напоминает, что в 2021 году компания easyJet была вынуждена выпустить акции, чтобы собрать более миллиарда фунтов стерлингов на свое финансовое восстановление после Covid. На сегодняшний день семья Хаджи-Иоанну держит 15% акций предприятия, что представляет собой около 450 миллионов фунтов стерлингов из трех миллиардов общей биржевой котировки компании.

Business Post, естественно, спросило сэра Стелиоса, как ему представляется будущее авиапутешествий после пандемии: «Думаю, туристические путешествия очень скоро вернутся в нормальный режим. А вот с деловыми путешествиями картина может измениться. Я знаю, что предсказывать будущее – дело рискованное, но, может быть, ситуация изменится после всех наших совещаний в Teams и Zoom.»

У группы easy – много козырей. О том свидетельствуют ее многочисленные филиалы – easyHotel, easyCar, easyMoney и easyStorage. Концепция проста, как отмечает ирландское издание: любое предприятие любого сектора может претендовать на лицензию easy на марку товаров или услуг. В обмен на такую витрину лицензиат выплачивает вознаграждение easyGroup.

«Основание бюджетной авиакомпании – моя лучшая идея. Вторая по значимости идея была оставить наименование «easy» за моим частным предприятием. Таким образом я мог развивать марку и сохранить право собственности на ее наименование», комментирует сэр Стелиос и переходит к easyHotel, своей самой большой гордости, которую он считает наиболее логичным путем развития марки.

«Думаю, это хорошая марка. Институционные инвесторы и частные инвестиционные фонды массированно вкладываются в это предприятие, чтобы строить отели марки easy», с удовлетворением отмечает сэр Стелиос, напоминая, что на сегодняшний день построено и строится около пятидесяти отелей марки, в частности, в Дублине.

EasyHotel, группа сэра Стелиоса Хаджи-Иоанну, увеличит число заведений втрое

Очень личная история в Монако

Предприниматель неспроста выбрал Ирландию для своего путешествия – это родина его спутницы, Орлы Марфи, с которой он познакомился в Монако.

Автор статьи объясняет, что они познакомились на вечере в монакской резиденции сэра Стелиоса, организованном по случаю Гран-при. Орла Марфи обосновалась в Княжестве в 2008 году и работала менеджером по продажам на предприятии, специализирующемся на внутреннем дизайне частных самолетов и яхт. У пары есть дочь, которой сегодня четыре с половиной года. Забавно, что она родилась через два дня после Гран-при Монако 2018 года.

История объясняет, почему многие инициативы сэра Стелиоса связаны как раз с Княжеством. Статья заканчивается упоминанием благотворительных акций предпринимателя, ведь с 2011 года фонд Стелиоса распоряжается половиной его доходов.

«Я работаю около 60 часов в неделю, каждую божью неделю, даже в Рождество. Я пытаюсь разделить эти 60 часов на три части. (...) В последней части я воздаю обществу то, что я от него получил. Доходы easyGroup позволяют мне регулярно делать пожертвования на благотворительность. Я действительно думаю, что, если у вас есть такой шанс зарабатывать в жизни, вы должны возвращать часть заработанных средств обществу. Поэтому я и обязался на пожертвования.»

Согласно этому обязательству, сэр Стелиос завещает после своей смерти половину состояния своему фонду. «Так что, речь идет не об одном крупном пожертвовании, уточняет он. У фонда будет капитал, и он будет его аккуратно инвестировать, чтобы получать с него прибыль, которую он сможет расходовать на благие дела. Я надеюсь, что, получив достаточно средств, фонд сможет продолжать благотворительную деятельность от моего имени. Это будет мое наследие. Мне кажется важным, какую память вы о себе оставляете. Вы обязаны творить добро всю жизнь, но я так построил фонд, чтобы моя помощь обществу продолжалась и после меня.»

В преддверии Рождества фонд сэра Стелиоса помогает наиболее нуждающимся

Эта помощь выражается по-разному, например, в борьбе с голодом в Греции, в борьбе за мир на Кипре, родине его родителей, или, как недавно, в виде подарков больничному персоналу Греции, Кипра, Великобритании и Монако во время пандемии Covid-19.

Эти различные инициативы прошиты одной красной нитью: сэр Стелиос поддерживает страны, с которыми его связывает личная история: «Некоторые проблемы – слишком велики и слишком удалены географически. Я решил поддерживать четыре-пять стран, в которых я прожил часть жизни», заключает бизнесмен.