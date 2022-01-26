В двенадцатый раз состоится церемония награждения победителей бизнес-конкурса Благотворительного фонда сэра Стелиоса (Stelios Philanthropic Foundation Business Bi-Communal Awards).

20 000 евро будут пожертвованы на поддержание мира на Кипре. Благотворительный фонд сэра Стелиоса, который также представлен в Монако, наградит десять команд, состоящих из двух предпринимателей, один из которых представит общину киприотов-турок, а другой – киприотов-греков. Каждый из них получит по 10 000 евро, что в сумме составляет 20 000 евро для каждой команды, которая наилучшим образом продемонстрирует положительное влияние своего бизнеса на местную экономику. На реализацию этого проекта будет выделено 200 000 евро.

Житель Монако сэр Стелиос Хаджи-Иаонну (Sir Stelios Haji-Iaonnou ) полон уверенности: «Я искренне считаю, что предприниматели стремятся к прогрессу и инновациям, преодолевая трудности, с которыми они сталкиваются в настоящий момент.»

С 2009 года основатель easyGroup родом с Кипра уже пожертвовал почти 4 миллиона евро в рамках премии своего фонда, несмотря на то, что в 2020 и 2021 годах конкурсы были отменены из-за пандемии. Вместо этого предприниматель передал средства в поддержку кипрских медработников.

Победители премии будут объявлены 28 апреля во время встречи в Zoom. Кандидаты могут подать онлайн-заявку на участие в конкурсе до 31 марта.

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