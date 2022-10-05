30 сентября в Монако Stelios Philanthropic Foundation провел большой благотворительный ужин, на котором присутствовал Князь Альбер II.

Резидент Монако, сэр Стелиос Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou), собрал гостей на большом благотворительном ужине в конференц-зале своего Фонда на набережной порта Монако. На этом мероприятии присутствовали Суверенный Князь и Марко Ламбертини (Marco Lambertini), генеральный директор WWF International.

На ужин было приглашено не менее 70 филантропов. За вечер было собрано 340 000 евро в пользу Фонда Князя Альбера II и Всемирного Фонда дикой природы WWF.

Обе организации получили по 170 000 евро. Сумма должна поддержать их деятельность в защиту средиземноморских тюленей-монахов. Этот вид животных находится на грани исчезновения. Согласно данным сайта заповедника Пелагос, на планете существует шесть видов млекопитающих, которым больше всего угрожает исчезновение, и тюлени-монахи являются одним из них. Популяция составляет всего 150 особей, тогда как в 1978 году их насчитывалась тысяча.

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Собранная сумма в 340 000 евро стала рекордной для подобных ежегодных встреч, которые 30 сентября отметили свой десятилетний юбилей. С момента основания в 2013 году Фондом Сэра Стелиоса было собрано около 1,6 миллиона евро на защиту окружающей среды. А Княжество и лично Суверенный Князь борются, защищая природу, как никогда.