Lo scorso 30 settembre, la Stelios Philanthropic Foundation ha organizzato una cena di beneficenza a Monaco alla quale ha partecipato anche il Principe Alberto II.

È nella sala conferenze della sua fondazione, sul porto di Monaco, che il monegasco Sir Stelios Haji-Ioannou ha riunito i suoi ospiti per un’importante cena di beneficenza. Un evento a cui hanno partecipato, tra gli altri, il Principe Sovrano e Marco Lambertini, Direttore Generale di WWF International.

Alla cena erano presenti oltre 70 filantropi. Alla fine della serata sono stati raccolti 340.000 euro destinati alla Fondazione Principe Alberto II e al WWF.

Le singole organizzazioni hanno quindi ricevuto 170.000 euro a testa per sostenere le attività per la salvaguardia della foca monaca mediterranea, una specie in pericolo di estinzione. Secondo il sito del Santuario Pelagos, si tratta di uno dei sei mammiferi più a rischio al mondo, con una popolazione che a oggi conta appena 150 esemplari, contro i 1.000 del 1978.

LEGGI ANCHE: Sir Stelios Haji-Ioannou donerà 20.000 euro agli imprenditori ciprioti

I 340.000 euro raccolti sono un record per questo evento annuale, che il 30 settembre ha celebrato la sua decima edizione. Dalla sua fondazione nel 2013, la Stelios Philanthropic Foundation ha raccolto quasi 1,6 milioni di euro destinati alla salvaguardia dell’ambiente, tema più che mai difeso dal Principato e dal suo Sovrano.