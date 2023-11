Scoprite il (ricchissimo) programma della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Dal 21 al 26 novembre, nel Principato sono previste diverse iniziative.

Dopo il successo dell’edizione 2022, che ha visto la partecipazione di oltre 3.000 persone in 83 iniziative, la tradizionale presentazione alla stampa del programma della SERR è stata ricca di interventi e annunci entusiasmanti. Monaco partecipa a questa iniziativa europea per il quinto anno consecutivo e, per questa edizione 2023, si concentra sul tema scelto degli imballaggi. Ogni anno, infatti, una famiglia francese produce quasi 5,6 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggi.

Il programma è stato presentato alla stampa venerdì mattina alla presenza degli attori locali © Direzione della comunicazione

Un sito per seguire le iniziative locali

Prima di entrare nel vivo del programma, il Dipartimento dell’Ambiente, in collaborazione con la Delegazione Interministeriale per la Transizione Digitale (DITN), ha annunciato con orgoglio una novità : la creazione di un mini-sito per seguire i progressi della SERR. “Sarà possibile trovare le iniziative per tema e anche per data”, spiega Boris Szaflik, responsabile dell’applicazione presso il DITN.

Il sito internet è già disponibile. ©Monaco Tribune

Accessibile tramite l’app YourMonaco o inquadrando un codice QR, che dovreste trovare un po’ ovunque nel Principato, il sito vi mostrerà una mappa interattiva con i luoghi coinvolti in un’iniziativa in corso o futura. Con iniziativa intendiamo un evento, un workshop, una raccolta, una caccia al tesoro… Tutto quello che rientra nel programma della SERR.

Programma delle iniziative aperte al pubblico

Iniziative istituzionali, condotte dal Comune di Monaco, dal Governo o dalla Société Monégasque d’Assainissement:

Dal 13 al 26 novembre : raccolta di occhiali presso il centro commerciale di Fontvieille.

: raccolta di occhiali presso il centro commerciale di Fontvieille. 25 e 26 novembre : esposizione delle opere realizzate durante la SERR nella galleria del centro commerciale di Fontvieille.

: esposizione delle opere realizzate durante la SERR nella galleria del centro commerciale di Fontvieille. 22 novembre dalle 9:00 alle 12:00 : stand per sensibilizzare il pubblico sulla riduzione dei rifiuti e sulle possibili alternative alla plastica, in Place d’Armes.

: stand per sensibilizzare il pubblico sulla riduzione dei rifiuti e sulle possibili alternative alla plastica, in Place d’Armes. 22 novembre dalle 15:00 alle 17:00 : caccia al tesoro di imballaggi in Place d’Armes (iscrizioni al numero +377 92 05 75 16).

: caccia al tesoro di imballaggi in Place d’Armes (iscrizioni al numero +377 92 05 75 16). 21, 22, 23, 24 novembre : raccolta di libri al Marché de la Condamine.

: raccolta di libri al Marché de la Condamine. 24 novembre dalle 14:00 alle 18:00 : Il grande gioco delle “3R” (Riduci, Riutilizza, Ricicla): laboratori creativi, raduno e quiz interattivi all’Espace Lamartine (iscrizione all’indirizzo environnement@mairie.mc).

: Il grande gioco delle “3R” (Riduci, Riutilizza, Ricicla): laboratori creativi, raduno e quiz interattivi all’Espace Lamartine (iscrizione all’indirizzo environnement@mairie.mc). 25 novembre dalle 15:30 alle 18:00 : Munegu repair café al Marché de la Condamine.

: Munegu repair café al Marché de la Condamine. 21, 22, 23, 24 e 25 novembre dalle 14:30 alle 18:30 : costruzione di un villaggio con scatole di cartone da imballaggio presso il Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie (aperto a tutti a partire dai 6 anni accompagnati da un adulto / iscrizioni al numero +377 93 50 75 05).

: costruzione di un villaggio con scatole di cartone da imballaggio presso il Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie (aperto a tutti a partire dai 6 anni accompagnati da un adulto / iscrizioni al numero +377 93 50 75 05). 22 novembre dalle 14:30 alle 18:30: laboratori di bricolage con materiali riciclati presso il Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie (aperti a tutti i membri del Centro).

Iniziative di associazioni e aziende:

Dal 18 al 26 novembre : The Animal Fund organizza un webinar sulla necessità di utilizzare imballaggi ecologici (contattare info@theanimalfund.net).

: The Animal Fund organizza un webinar sulla necessità di utilizzare imballaggi ecologici (contattare info@theanimalfund.net). 22 novembre dalle 15:00 alle 17:00 : Ecopolis organizza un laboratorio per creare confezioni regalo utilizzando camicie e tessuti riciclati in Place d’Armes.

: Ecopolis organizza un laboratorio per creare confezioni regalo utilizzando camicie e tessuti riciclati in Place d’Armes. 18 novembre dalle 15:00 alle 17:00 e dal 20 al 24 novembre dalle 10:00 alle 17:00 : Grant Thornton Monaco organizza una raccolta di giocattoli a favore dell’Esercito della Salvezza durante la No Finish Line e la SERR.

: Grant Thornton Monaco organizza una raccolta di giocattoli a favore dell’Esercito della Salvezza durante la No Finish Line e la SERR. 22 novembre dalle 15:00 alle 17:00: il Columbus Hotel Monte-Carlo organizza un laboratorio di imballaggio zero sprechi con una sarta professionista (iscrizione obbligatoria al numero +377 92 05 82 42).

Il programma completo della SERR 2023 è disponibile sul sito web lanciato per l’evento.

