Ознакомьтесь с обширной программой Европейской недели сокращения отходов

Европейская неделя сокращения отходов пройдет в Монако с 21 по 26 ноября 2023 года. © Мэрия Монако

С 21 по 26 ноября в Княжестве будет организовано много инициативных мероприятий.

После успеха недели в 2022 году, когда 83 акции собрали более 3 000 участников, традиционная презентация программы SERD прессе была богата свидетельствами и интересными объявлениями. Вот уже пятый год подряд Монако участвует в этой европейской инициативе, и в этом году выбрало тему упаковок, которые ежегодно представляют собой 5,6 миллионов тонн отходов во Франции.

В эту пятницу программа была представлена прессе в присутствии местных деятелей. © Дирекция по связям

Сайт для локальных акций

Прежде чем приступать к самой программе, Дирекция по охране окружающей среды в сотрудничестве с Межведомственной делегацией по цифровым технологиям (DITN) с гордостью объявила о новинке этого года: создании мини-сайта для наблюдения за ходом SERD. «Сайт позволит находить акции по тематике и по дате», рассказывает Борис Шафлик, ответственный за приложение в DITN.

Веб-сайт уже работает. © Monaco Tribune

Сайт доступен из приложения YourMonaco или по QR-коду, развешенному по всему Княжеству. Он показывает интерактивную карту Монако и места проведения текущих и будущих акций. Эти акции – культурно-развлекательные мероприятия, рабочие группы, сборы, викторины и пр. – все, что входит в программу SERD.

Программа инициатив для всех

Коллективные инициативы мэрии Монако, правительства и Монакской компании ассенизации:

С 13 по 26 ноября: Сбор очков в торговом центре Фонвьей.

Сбор очков в торговом центре Фонвьей. 25 и 26 ноября: Экспозиция произведений искусства, созданных во время SERD, в галерее торгового центра Фонвьей.

Экспозиция произведений искусства, созданных во время SERD, в галерее торгового центра Фонвьей. 22 ноября с 09:00 до 12:00 : Стенд агитации населения за сокращение отходов и за возможные альтернативы использованию пластмассы на Place d’Armes.

: Стенд агитации населения за сокращение отходов и за возможные альтернативы использованию пластмассы на Place d’Armes. 22 ноября с 15:00 до 17:00 : «Охота за упаковками» на Place d’Armes (запись по телефону +377 92 05 75 16).

«Охота за упаковками» на Place d’Armes (запись по телефону +377 92 05 75 16). 21, 22, 23, 24 ноября: Сбор книг на рынке Кондамин.

Сбор книг на рынке Кондамин. 24 ноября с 14:00 до 18:00 : Игра «3R»: творческие секции, спортивное ориентирование и интерактивная викторина в Центре Ламартин (запись по адресу environnement@mairie.mc).

Игра «3R»: творческие секции, спортивное ориентирование и интерактивная викторина в Центре Ламартин (запись по адресу environnement@mairie.mc). 25 ноября с 15:30 до 18:00 : Кафе Munegu repair устраивается на рынке Кондамин.

Кафе Munegu repair устраивается на рынке Кондамин. 21, 22, 23, 24 и 25 ноября с 14:30 до 18:30: Строительство деревни из картонных коробок в Молодежном центре принцессы Стефании (открыт для всех от 6 лет в сопровождении взрослых / запись по телефону +377 93 50 75 05).

Строительство деревни из картонных коробок в Молодежном центре принцессы Стефании (открыт для всех от 6 лет в сопровождении взрослых / запись по телефону +377 93 50 75 05). 22 ноября с 14:30 до 18:30: Мастерская поделок из использованных материалов в Молодежном центре принцессы Стефании (для всех членов Центра).

Инициативы ассоциаций и предприятий:

С 18 по 26 ноября: The Animal Fund проведет вебинар о необходимости использовать экологическую упаковку (информация по адресу info@theanimalfund.net)

The Animal Fund проведет вебинар о необходимости использовать экологическую упаковку (информация по адресу info@theanimalfund.net) 22 ноября с 15:00 до 17:00 : Ecopolis проведет практические занятия по созданию подарочной упаковки из использованных рубашек и тканей на Place d’Armes.

Ecopolis проведет практические занятия по созданию подарочной упаковки из использованных рубашек и тканей на Place d’Armes. 18 ноября с 15:00 до 17:00 и с 20 до 24 ноября с 10:00 до 17:00 : Grant Thornton Monaco организует сбор игрушек в пользу Армии спасения во время No Finish Line и SERD.

: Grant Thornton Monaco организует сбор игрушек в пользу Армии спасения во время No Finish Line и SERD. 22 ноября с 15:00 до 17:00: Columbus Hotel Monte-Carlo организует практические занятия по упаковке без отходов под руководством профессиональной портной (запись по телефону +377 92 05 82 42)

С полной программой SERD 2023 года можно ознакомиться на специальном сайте.

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