Ознакомьтесь с обширной программой Европейской недели сокращения отходов
С 21 по 26 ноября в Княжестве будет организовано много инициативных мероприятий.
После успеха недели в 2022 году, когда 83 акции собрали более 3 000 участников, традиционная презентация программы SERD прессе была богата свидетельствами и интересными объявлениями. Вот уже пятый год подряд Монако участвует в этой европейской инициативе, и в этом году выбрало тему упаковок, которые ежегодно представляют собой 5,6 миллионов тонн отходов во Франции.
Сайт для локальных акций
Прежде чем приступать к самой программе, Дирекция по охране окружающей среды в сотрудничестве с Межведомственной делегацией по цифровым технологиям (DITN) с гордостью объявила о новинке этого года: создании мини-сайта для наблюдения за ходом SERD. «Сайт позволит находить акции по тематике и по дате», рассказывает Борис Шафлик, ответственный за приложение в DITN.
Сайт доступен из приложения YourMonaco или по QR-коду, развешенному по всему Княжеству. Он показывает интерактивную карту Монако и места проведения текущих и будущих акций. Эти акции – культурно-развлекательные мероприятия, рабочие группы, сборы, викторины и пр. – все, что входит в программу SERD.
Программа инициатив для всех
Коллективные инициативы мэрии Монако, правительства и Монакской компании ассенизации:
- С 13 по 26 ноября: Сбор очков в торговом центре Фонвьей.
- 25 и 26 ноября: Экспозиция произведений искусства, созданных во время SERD, в галерее торгового центра Фонвьей.
- 22 ноября с 09:00 до 12:00: Стенд агитации населения за сокращение отходов и за возможные альтернативы использованию пластмассы на Place d’Armes.
- 22 ноября с 15:00 до 17:00: «Охота за упаковками» на Place d’Armes (запись по телефону +377 92 05 75 16).
- 21, 22, 23, 24 ноября: Сбор книг на рынке Кондамин.
- 24 ноября с 14:00 до 18:00: Игра «3R»: творческие секции, спортивное ориентирование и интерактивная викторина в Центре Ламартин (запись по адресу environnement@mairie.mc).
- 25 ноября с 15:30 до 18:00: Кафе Munegu repair устраивается на рынке Кондамин.
- 21, 22, 23, 24 и 25 ноября с 14:30 до 18:30: Строительство деревни из картонных коробок в Молодежном центре принцессы Стефании (открыт для всех от 6 лет в сопровождении взрослых / запись по телефону +377 93 50 75 05).
- 22 ноября с 14:30 до 18:30: Мастерская поделок из использованных материалов в Молодежном центре принцессы Стефании (для всех членов Центра).
Инициативы ассоциаций и предприятий:
- С 18 по 26 ноября: The Animal Fund проведет вебинар о необходимости использовать экологическую упаковку (информация по адресу info@theanimalfund.net)
- 22 ноября с 15:00 до 17:00: Ecopolis проведет практические занятия по созданию подарочной упаковки из использованных рубашек и тканей на Place d’Armes.
- 18 ноября с 15:00 до 17:00 и с 20 до 24 ноября с 10:00 до 17:00: Grant Thornton Monaco организует сбор игрушек в пользу Армии спасения во время No Finish Line и SERD.
- 22 ноября с 15:00 до 17:00: Columbus Hotel Monte-Carlo организует практические занятия по упаковке без отходов под руководством профессиональной портной (запись по телефону +377 92 05 82 42)
С полной программой SERD 2023 года можно ознакомиться на специальном сайте.