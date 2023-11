Découvrez le programme (très riche) de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets

De multiples initiatives vont être organisées en Principauté du 21 au 26 novembre.

La traditionnelle présentation du programme de la SERD à la presse a été riche de témoignages et de belles annonces, après une édition 2022 réussie où 83 actions avaient réuni plus de 3 000 personnes. Monaco participe à cette initiative européenne pour la 5ème année consécutive et, pour cette édition 2023, met l’accent sur le thème choisi des emballages qui représentent près de 5,6 millions de tonnes de déchets dans les foyers français chaque année.

Un site pour suivre les actions locales

Avant de rentrer dans le vif du programme, une nouveauté a été fièrement annoncée par la Direction de l’environnement, en collaboration avec la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique (DITN) : la création d’un mini-site pour suivre l’avancée de la SERD. « Il sera possible d’identifier les actions par thématiques mais aussi par date », développe la DITN.

Le site internet est d’ores et déjà disponible. ©Monaco Tribune

Accessible depuis l’application YourMonaco ou en flashant un QR Code, qui devrait d’ailleurs être affiché un peu partout dans Monaco, le site vous montrera une carte interactive de la Principauté et les endroits concernés par une action en cours ou future. Par action, comprenez une animation, un atelier, une collecte, une chasse au trésor… Tout ce qui rentre dans le programme de la SERD.

Programme des initiatives ouvertes au public

Les initiatives institutionnelles, menées par la Mairie de Monaco, le Gouvernement ou la Société Monégasque d’Assainissement :

13 au 26 novembre : Collecte de lunettes au Centre commercial de Fontvieille.

25 et 26 novembre : Exposition d'oeuvres réalisées pendant la SERD dans la galerie du Centre commercial de Fontvieille.

22 novembre de 9h à 12h : Stand de sensibilisation au public à la réduction des déchets et aux alternatives possibles au plastique, sur la Place d'Armes.

22 novembre de 15h à 17h : Chasse au trésor des emballages à la Place d'Armes (inscriptions au +377 92 05 75 16).

21, 22, 23, 24 novembre : Collecte de livres au Marché de la Condamine.

24 novembre de 14h à 18h : Le grand jeu des «3R» : ateliers créatif, rallye en étoile et quizz interactif à l'Espace Lamartine (inscriptions à environnement@mairie.mc).

25 novembre de 15h30 à 18h : Le Munegu repair café s'installe au Marché de la Condamine

21, 22, 23, 24 et 25 novembre de 14h30 à 18h30 : Réalisation d'un village en boîtes d'emballage carton au Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie (ouvert à tous à partir de 6 ans accompagnés d'adultes / inscriptions au +377 93 50 75 05)

22 novembre de 14h30 à 18h30 : Ateliers de bricolage avec de la récupération au Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie (ouvert à tous les adhérents du Centre).

Les initiatives associatives et d’entreprises :

18 au 26 novembre : The Animal Fund organise un webinaire sur la nécessité d'utiliser des emballages écologiques (contact à info@theanimalfund.net)

22 novembre de 15h à 17h : Ecopolis organise un atelier pour créer des emballages de cadeaux avec des chemises et des tissus de récupération, sur la Place d'Armes.

18 novembre de 15 à 17h et de 10 à 17h, du 20 au 24 novembre : Grant Thornton Monaco organise une collecte de jouets au profit de l'Armée du Salut pendant la No Finish Line et la SERD.

22 novembre de 15h à 17h : Le Columbus Hotel Monte-Carlo organise un atelier d'emballage zéro déchet encadré par une couturière professionnelle (sur inscription au +377 92 05 82 42)

Le programme complet de la SERD 2023 est à retrouver sur le site lancé à cette occasion.

