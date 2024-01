La Monacollecte torna il 16 e il 17 febbraio sul Quai Antoine-1er

In questa terza edizione potete portare tutto quello di cui volete sbarazzarvi in un unico posto!

“Nel 2025, la parola “rifiuto” non sarà più nel nostro vocabolario, le cose inutili per noi diventeranno una risorsa per altri”. Con questa citazione del Principe Alberto II, lo staff di Monacollecte spera di incentivare il maggior numero di persone a partecipare a questa raccolta solidale con l’obiettivo di riutilizzare gli oggetti e riciclare i rifiuti.

Organizzata dalla Société Monégasque d’Assainissement (SMA) e dal Dipartimento di Urbanistica, in collaborazione con il Comune di Monaco, questa manifestazione riunisce diverse associazioni benefiche, come la Croce Rossa monegasca. Queste saranno presenti sul posto per recuperare gli oggetti che possono essere riutilizzati, come abbigliamento, giochi, libri e materiale informatico, o ancora piccoli elettrodomestici, a patto che siano puliti e in buono stato. Il resto verrà riciclato tramite gli impianti di riciclaggio o di trattamento della SMA. La lista completa è disponibile sul sito della società .

Realtà virtuale, escape room… Nel corso delle due giornate saranno organizzati eventi gratuiti, mostre e stand informativi sulla raccolta, la differenziazione, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti.

Informazioni pratiche: