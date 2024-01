La Monacollecte revient sur le quai Antoine-1er les 16 et 17 février

Avec les ateliers proposés, toutes les générations sont invitées à participer - © Monacollecte via Face book

Pour la 3ème édition, venez déposer en un seul lieu tout ce dont vous souhaitez vous défaire !

« En 2025, le mot « déchet » est supprimé de notre vocabulaire, et les inutiles des uns deviennent les ressources des autres. » C’est avec cette citation du Prince Albert II que l’équipe de la Monacollecte souhaite mobiliser un maximum de personnes autour de cet événement solidaire autour de la collecte qui permet la réutilisation des objets et le recyclage des déchets.

Organisée par la Société Monégasque d’Assainissement (SMA) et la Direction de l’Aménagement Urbain, en partenariat avec la Mairie de Monaco, cette manifestation fédère plusieurs associations caritatives comme la Croix-Rouge Monégasque. Ces dernières seront présentes sur les lieux notamment pour récupérer ce qui peut être réutilisé comme des vêtements, des jouets, des livres, du matériel informatique ou encore des petits électroménagers, pourvus qu’ils soient propres et en bon état. Le restant sera valorisé via les filières de recyclage ou de traitement de la SMA. La liste complète est disponible sur le site de la société.

Réalité virtuelle, escape game… Des animations gratuites, des expositions et des stands d’information autour de la collecte, du tri, du recyclage et de la transformation des déchets seront proposées durant ces deux jours.

Infos pratiques :