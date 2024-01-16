16 и 17 февраля Monacollecte возвращается на набережную Антуана I

Вот уже третий год подряд вы можете избавиться от всех ненужных вещей в одном месте.

«В 2025 году слово «отходы» исчезнет из нашего лексикона, а вещи, ненужные одним, помогут другим.» Этот девиз Князя Альбера II должен позволить команде Monacollecte мобилизовать максимум участников в инициативе солидарности по сбору вещей, подлежащих повторному использованию, и переработке отходов.

Организованная Монакской компанией ассенизации (SMA) и Дирекцией по городскому благоустройству в сотрудничестве с мэрией Монако, эта инициатива объединила несколько благотворительных ассоциаций, среди которых Красный Крест Монако. Активисты этих ассоциаций будут собирать вещи, которые могут быть повторно использованы, например, одежду, детские игрушки, книги, компьютерное оборудование и мелкую бытовую технику. Лишь бы они были чистыми и в хорошем состоянии! Все остальное будет переработано в соответствующих системах SMA. Полный список опубликован на сайте компании.

Как праздновать день Святой Девоты в Монако в этом году?

В эти дни участникам акции будут предложены бесплатные развлечения, – виртуальная реальность и эскейп-рум, – экспозиции и информационные стенды о сборе, сортировке и переработке отходов

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