16 и 17 февраля Monacollecte возвращается на набережную Антуана I
Вот уже третий год подряд вы можете избавиться от всех ненужных вещей в одном месте.
«В 2025 году слово «отходы» исчезнет из нашего лексикона, а вещи, ненужные одним, помогут другим.» Этот девиз Князя Альбера II должен позволить команде Monacollecte мобилизовать максимум участников в инициативе солидарности по сбору вещей, подлежащих повторному использованию, и переработке отходов.
Организованная Монакской компанией ассенизации (SMA) и Дирекцией по городскому благоустройству в сотрудничестве с мэрией Монако, эта инициатива объединила несколько благотворительных ассоциаций, среди которых Красный Крест Монако. Активисты этих ассоциаций будут собирать вещи, которые могут быть повторно использованы, например, одежду, детские игрушки, книги, компьютерное оборудование и мелкую бытовую технику. Лишь бы они были чистыми и в хорошем состоянии! Все остальное будет переработано в соответствующих системах SMA. Полный список опубликован на сайте компании.
В эти дни участникам акции будут предложены бесплатные развлечения, – виртуальная реальность и эскейп-рум, – экспозиции и информационные стенды о сборе, сортировке и переработке отходов
Полезная информация:
- Дата: 16-17 февраля 2024 года с 10:00 до 19:00
- Адрес: набережная Антуана I
- Доступ: кратковременная стоянка для автомобилей на набережной Антуана I. Вход для пешеходов с обеих сторон набережной. Скауты Монако дадут необходимые справки и помогут сориентироваться. Для транспортировки вещей будут выделены тележки.
- Контакт: Информацию о принимаемых отходах и вещах и формальностях их сдачи можно получить по телефону: +377 92 05 75 16