После многолетнего принципиального противостояния миллиардер резидент Монако все-таки одобрил покупку 56 новых самолетов у Airbus.

Кажется, война заканчивается. По данным Financial Times, после почти десяти лет конфликтов с руководством основанной им в 1995 году авиакомпании, в конце июля сэр Стелиос Хаджи-Иоанну наконец заявил о своем намерении прекратить раздоры.

Речь идет о контракте на 56 новых самолетов A320neo и 18 A321neo Airbus общей стоимостью более шести миллиардов долларов. Заказ был сделан в 2013 году и изначально включал в себя 107 самолетов. Тогда миллиардер – резидент Монако – выступил категорически против этой сделки и даже угрожал подать в суд на «негодяев», руководящих авиакомпанией.

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Руководство авиакомпании было реорганизовано в 2020 году, но сэр Стелиос Хаджи-Иоанну опять выступил с резкой критикой в его адрес. Из-за пандемии Covid-19 и ее тяжелых экономических последствий он предпочитал просто отказаться от этого заказа. По информации той же Financial Times, после почти десяти лет борьбы миллиардер изменил свое мнение и счел, что пришло время закупить самолеты, чтобы обновить нынешний флот авиакомпании. Финансовое издание утверждает, что easyJet даже удалось получить скидку на этот контракт, но ее детали не уточняются.

Приветствуя эту сделку, за которую единогласно проголосовали и сам сэр Стелиос, и другие акционеры, Президент easyJet Стивен Хестер заявил о своей уверенности в будущих экономических успехах предприятия.

Этот новый заказ позволит заменить устаревшие самолеты, требующие дорогостоящего обслуживания. Благодаря оптимизации топлива на 25%, новые модели Airbus также позволят easyJet сократить выбросы СО2 в атмосферу.

Напомним, что в 2010 году сэр Стелиос Хаджи-Иоанну вышел из состава руководства бюджетной авиакомпании, но остался при пятнадцати процентах акций.