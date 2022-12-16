В преддверии Рождества фонд сэра Стелиоса помогает наиболее нуждающимся

С начала декабря британский бизнесмен и резидент Монако сэр Стелиос Хаджи-Иоанну уже активно поддержал три мероприятия.

Рождество – пора праздника и солидарности. Сэр Стелиос это хорошо понял и решил проявить благотворительность, в частности, в виде помощи нескольким ассоциациям.

В декабре этого года основатель easyJet выделил 20 000 £ Клайву Коллинзу, британскому предпринимателю-инвалиду, выигравшему приз «Stelios Awards for Disabled Entrepreneurs». Этот конкурс сэр Стелиос провел, чтобы привлечь внимание к предпринимателям-инвалидам и показать, что инвалидность не препятствует успеху.

С ростом дороговизны жизни повсюду в Европе, и тем более в Великобритании, сэр Стелиос решил придти на помощь жителям Лондона, которым приходится выбирать между едой и отоплением. Средствами своего фонда резидент Монако поддержал кампанию по сбору продуктов питания, организованную ассоциацией City Harvest.

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Сильные морозы и недавние снежные бури в Англии еще больше усложнили условия жизни людей без определенного места жительства. Ассоциация Glass Door Homeless Charity не справляется с запросами на их расселение. Стремясь предоставить кров всем, ассоциация начала кампанию по сбору средств, которой фонд «Stelios Philanthropic Foundation» оказал поддержку, в частности, посещениями помещений и координацией информации.