Per Natale la Fondazione di Sir Stelios aiuta i più bisognosi

Dall'inizio di dicembre, l'imprenditore britannico e residente monegasco Sir Stelios Haji-Ioannou ha già portato aventi tre iniziative.

Il Natale è un periodo di festa e condivisione. Sposando in pieno questo spirito, Sir Stelios ha deciso di dare il suo contributo a diverse associazioni.

Nel mese di dicembre, il fondatore di easyJet ha donato 20.000 £ a Clive Collins, un imprenditore inglese diversamente abile che ha vinto il trofeo dello "Stelios Awards for Disabled Entrepreneurs". Il concorso è stato lanciato da Sir Stelios per mettere in luce gli imprenditori disabili e mostrare che la disabilità non è un ostacolo per il successo.

Con il costo della vita in costante aumento un po' in tutta Europa, ma ancor di più nel Regno Unito, Sir Stelios ha deciso di aiutare i londinesi che devono scegliere tra stare al caldo o comprare da mangiare. Con la sua fondazione, il residente monegasco ha sostenuto una raccolta alimentare condotta dall'associazione City Harvest.

LEGGI ANCHE: La Fondazione di Sir Stelios ha raccolto 340.000 euro per l’ambiente

Il freddo gelido e le recenti tempeste di neve in Inghilterra hanno reso ancora più complicata la vita già difficile dei senzatetto. L'associazione Glass Door Homeless Charity non riesce a soddisfare la domanda di alloggio dei senza fissa dimora. Per poter dare riparo a tutti, l'organizzazione ha lanciato una raccolta fondi a cui la "Stelios Philanthropic Foundation" ha dato il suo sostegno, soprattutto visitando i locali e condividendo la notizia.