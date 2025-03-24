«Бал на закате»: всё, что стоит знать о Бале Роз-2025

В 2024 году на «Дискотечном Балу Роз Монако», созданном Кристианом Лубутеном, зал Sporting Monte-Carlo превратился в настоящий портал в эпоху диско, куда с удовольствием окунулись и Княжеская семья, и многочисленные гости. © Monte-Carlo SBM

А в 2025 году легендарный Бал Роз вновь соберёт всех в Monte-Carlo 29 марта — на этот раз гостей ждёт пышная, яркая и тёплая атмосфера Карибского моря.

В этом году «Sunset Ball» пройдет в Sporting Monte-Carlo, в престижном «Звёздном зале». Мероприятие проходит под высоким патронатом Князя Альбера II и Принцессы Каролины и организовано компанией Monte-Carlo SBM.

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Ежегодно средства, собранные во время этого благотворительного вечера, направляются в Фонд Княгини Грейс, поддерживающий людей в трудной жизненной ситуации и детей из неблагополучных семей. Как и в предыдущем году, розыгрыш призов проведет журналист и ведущий Стефан Берн.

В четвёртый раз подряд за оформление и атмосферу бала отвечает дизайнер Кристиан Лубутен. Принцесса Ганноверская полностью доверила ему творческую часть, и он продолжает превращать это престижное мероприятие в вечер, где царят стиль, фантазия и дух солидарности.

Бал Роз: Княгиня Шарлен впервые за 10 лет приняла участие в мероприятии

Тропический лес в «Звёздном зале»

После путешествия в «ревущие двадцатые» в 2022 году, красочный мир Болливуда в 2023-м и атмосферу диско в 2024-м, Бал Роз 2025 отправит гостей навстречу солнечному настроению и карибским краскам. Знаменитый «Звёздный зал» в Sporting Monte-Carlo превратится в настоящий тропический лес — яркий, пышный, наполненный розами и экзотическими цветами.

Гостей ждёт по-настоящему расслабляющая атмосфера: уютное пляжное кафе Monaco Sunset Bar, «мягкий песок» под ногами и воображаемый закат, который можно будет созерцать под живую музыку в стилях реггетон и карибский грув.

Принцесса Каролина, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен на Балу Роз 2024 года © Эрик Матон (Eric Mathon) / Княжеский дворец

Шоу с карибским акцентом и невероятной энергетикой

Бал Роз-2025 обещает нам яркое шоу и впечатляющий состав артистов:

Бланка Ли — невероятно харизматичная танцовщица из Андалусии, которая покорила мир своим талантом. Она умеет всё: танцевать, ставить хореографию, сниматься в кино и снимать его сама

— невероятно харизматичная танцовщица из Андалусии, которая покорила мир своим талантом. Она умеет всё: танцевать, ставить хореографию, сниматься в кино и снимать его сама Ebony Steel Band — настоящая легенда британской сцены. Этот коллектив появился ещё в 1969 году и с тех пор не перестаёт радовать публику зажигательной карибской музыкой

— настоящая легенда британской сцены. Этот коллектив появился ещё в 1969 году и с тех пор не перестаёт радовать публику зажигательной карибской музыкой Koz é ika Panam — группа ярких и талантливых артисток из Гваделупы, которые умело соединяют карибские музыкальные корни с современным звучанием

— группа ярких и талантливых артисток из Гваделупы, которые умело соединяют карибские музыкальные корни с современным звучанием Ethnick ’97 — весёлый и громкий карнавальный ансамбль, который вот уже 25 лет с любовью делится культурой и ритмами Карибских островов.

— весёлый и громкий карнавальный ансамбль, который вот уже 25 лет с любовью делится культурой и ритмами Карибских островов. Carla Genus — парижский диджей с гваделупскими корнями. Её сеты — это мощная энергетика и танцы до самого утра

Кульминацией вечера станет зажигательное шоу EARTH, WIND & FIRE Experience под руководством легендарного Эла МакКея. Один из основателей культовой группы, американский ритм-гитарист и автор хитов September и Boogie Wonderland, он по праву считается мастером настоящего грува. На сцену вместе с ним выйдут не менее яркие артисты — вокалисты Тим Оуэн, ДеВер Дакетт и Клод Вудс, а также виртуозный гитарист Грегори Мур, бывший участник джаз-фанк коллектива.

Ретроспектива архивных снимков Бала Роз

Практическая информация

Как всегда, на Балу Роз приветствуется стиль и изысканность: для мужчин — смокинг и чёрный галстук, для дам — вечернее платье. Гостей начнут встречать с 20:00 в «Звёздном зале». Стоимость участия — 1 800 евро.