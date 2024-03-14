Тысячи граждан и жителей страны собрались на Дворцовой площади в честь дня рождения Князя

Волна анонсов в социальных сетях, запущенная за несколько недель до мероприятия, собрала участников со всех уголков страны.

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Внушительная толпа приветствовала Князя Альбера II под окнами дворца в честь его 66-летия. Площадь начала заполняться уже к 11 часам утра. Туристы, служащие, жители и монегаски держали в руках миниатюрные флажки с надписью на монегасском языке: « Bon aniversari ! » («С днем рождения!»).

©Monaco Tribune

«Мы как одна семья, и мы искренне любим его», — эмоционально поделилась местная жительница за несколько минут до прибытия Государя. «Мы не обязательно приезжаем каждый год, но для нас было важно быть здесь — ему нужна наша поддержка», — добавила она.

Ее слова напрямую перекликаются с сообщением, полученным нами несколько дней назад от члена Национального совета Франка Лобоно, который поддержал идею проведения мероприятия: «Нам крайне важно поддержать его, особенно в тот момент, когда он стал жертвой болезненного предательства. Население страны стоит за него горой».

За несколько минут до полудня вся Княжеская семья появилась в окнах дворца. Помахав несколько минут толпе, Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, Наследный Принц Жак и Принцесса Габриэлла спустились на площадь под бурные аплодисменты. Государь разрезал праздничный торт под звуки песни «С днем рождения» в исполнении оркестра карабинеров, которому подпевала вся толпа.

©Monaco Tribune

Население без промедления откликнулось на призыв. Среди присутствующих было несколько сотен учеников школ Княжества в сопровождении своих учителей, а также несколько известных местных деятелей. «Мы очень рады быть здесь, мы очень гордимся нашим Князем. Поздравляем его с днем рождения», — с улыбкой поделился сэр Стелиос Хаджи-Иоанну (Sir Stelios Haji-Ioannou), резидент Монако и основатель компании easyJet. Чуть дальше несколько юных друзей наслаждались моментом. «Князь руководит нашей страной, и он управляет так круто! Поэтому приятно быть здесь на его дне рождения», — говорит ученица начальной школы в Монако Матильда.

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Момент всеобщего ликования завершился сердечным приветствием народа для Князя Альбера II под сияющим солнцем Монако.

Княгиня Шарлен блистала на втором благотворительном гала-вечере в Куршевеле