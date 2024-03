Migliaia di persone riunite sotto il Palazzo del Principe per il compleanno del Sovrano

Giovedì a partire dalle 11, la Piazza del Palazzo del Principe si è riempita di gente per festeggiare il compleanno del Sovrano monegasco. ©Monaco Tribune

L’appello era stato lanciato qualche settimana fa sui social.

Per il suo 66° compleanno, il Principe Alberto II ha assistito a un’enorme folla riunirsi sotto le finestre del Palazzo del Principe. A partire dalle 11, la piazza si è piano piano riempita. Turisti, lavoratori, residenti e monegaschi sfoggiavano bandierine con la scritta in monegasco “Bon aniversari!”.

“Siamo come una famiglia e gli vogliamo bene”, ha detto un monegasco sopraffatto dall’emozione a pochi minuti dall’arrivo del Sovrano. “Non veniamo proprio tutti gli anni, ma era importante per noi essere qui, ha bisogno del nostro sostegno”, ha aggiunto.

Parole simili a quelle che, qualche giorno fa, aveva condiviso con noi il Consigliere nazionale Franck Lobono, sostenitore dell’iniziativa: “È fondamentale dimostrargli il nostro sostegno, soprattutto in un momento come questo in cui è vittima di un terribile tradimento. La popolazione è con lui”.

Qualche minuto prima di mezzogiorno, la Famiglia Principesca è apparsa al completo alle finestre del Palazzo del Principe. Dopo aver salutato la folla, il Principe Alberto II, la Principessa Charlène, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella sono scesi tutti in piazza dove sono stati accolti da un applauso dopo l’altro. Il Sovrano ha poi tagliato la torta di compleanno sulle note di “Buon compleanno”, interpretata dall’Orchestra dei Carabinieri e subito cantata da tutti i presenti.

L’evento è stato molto partecipato. Erano presenti diverse centinaia di studenti del Principato accompagnati dai professori, ma anche qualche personalità e qualche attore della vita locale monegasca. “Siamo molto felici di essere qui, molto orgogliosi del nostro Principe e gli auguriamo buon compleanno”, ha detto sorridendo Sir Stelios Haji-Ioannou, residente monegasco e fondatore di easyJet. Poco più in là , un gruppi di amici si godeva il momento. “Il Principe governa il nostro Paese, le sue regole sono molto belle quindi è bello essere qui per il suo compleanno”, afferma con voce timida Mathilde, alunna delle elementari a Monaco.

Il momento di giubilo si è concluso con un generoso bagno di folla del Principe Alberto II, sotto il sole monegasco.

