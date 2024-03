Monegaschi, residenti, dipendenti: appuntamento davanti al Palazzo per il compleanno del Principe

L’appuntamento è fissato per giovedì 14 marzo 2024 alle 11:00.

Da diversi giorni, sui canali social è stato lanciato un appello per festeggiare il 66° compleanno del Sovrano. Sostenuta da Franck Lobono, la manifestazione è uno “slancio patriottico, assolutamente apolitico”, afferma il Consigliere nazionale, che sottolinea come il movimento sia spontaneo e a che a spingerlo sia solo il desiderio di una moltitudine di persone: “residenti, monegaschi o semplicemente gente del posto che desiderano manifestare il loro completo sostegno al Principe”.

Secondo il politico, “è importante, soprattutto vivendo a Monaco, rendersi conto di quanto siamo fortunati, e gran parte di questa fortuna la dobbiamo al Principe. Inoltre, il nostro Sovrano è sempre molto disponibile e non manca mai agli eventi. È fondamentale dimostrargli il nostro sostegno, soprattutto in un momento come questo in cui è vittima di un terribile tradimento. La popolazione è con lui”.

Locandina creata appositamente per la manifestazione – © DR

Franck Lobono ci ha tenuto a creare anche una locandina per l’evento. “Ho disegnato l’immagine che al momento viene condivisa sui social. La comunicazione è il mio lavoro e ho pensato che fosse importante avere una locandina che facesse arrivare il messaggio”. Appuntamento a giovedì prossimo allora, per vedere se questa comunicazione ha avuto l’effetto desiderato!