Монегаски, жители и служащие страны соберутся на Дворцовой площади, чтобы массово поздравить Князя с днём рождения

Мероприятие запланировано на четверг, 14 марта 2024 года, в 11:00 утра.

Pеклама

В последние дни в социальных сетях активно распространяется призыв собраться на Дворцовой площади, чтобы массово поздравить Князя с его 66-летием. По словам депутата парламента Франка Лобоно (Franck Lobono), мероприятие «пропитано патриотическим духом, полностью выходящим за рамки политики». Это спонтанное предложение исходило от группы людей: «резидентов, монегасков и просто жителей региона, которые желают выразить Князю свою поддержку».

По словам члена Национального Совета, «для нас: тех, кто живет в Монако, — важно осознавать, насколько нам повезло, и этим везением мы во многом обязаны нашему Князю. Государь всегда рядом и участвует в наших мероприятиях. Нам крайне важно поддержать его, особенно в тот момент, когда он стал жертвой болезненного предательства. Население страны стоит за него горой».

Созданный специально для этого события плакат. — © Все права защищены

Франк Лобоно приложил немало усилий, чтобы обеспечить мероприятию должную информационную поддержку. «Я разработал постер, который набирает популярность в социальных сетях. Как профессионал в сфере связей с общественностью я посчитал необходимым создать плакат, эффективно передающий всю информацию о мероприятии». Уже в следующий четверг мы сможем оценить результат его усилий!