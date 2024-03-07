Монегаски, жители и служащие страны соберутся на Дворцовой площади, чтобы массово поздравить Князя с днём рождения
Мероприятие запланировано на четверг, 14 марта 2024 года, в 11:00 утра.
В последние дни в социальных сетях активно распространяется призыв собраться на Дворцовой площади, чтобы массово поздравить Князя с его 66-летием. По словам депутата парламента Франка Лобоно (Franck Lobono), мероприятие «пропитано патриотическим духом, полностью выходящим за рамки политики». Это спонтанное предложение исходило от группы людей: «резидентов, монегасков и просто жителей региона, которые желают выразить Князю свою поддержку».
По словам члена Национального Совета, «для нас: тех, кто живет в Монако, — важно осознавать, насколько нам повезло, и этим везением мы во многом обязаны нашему Князю. Государь всегда рядом и участвует в наших мероприятиях. Нам крайне важно поддержать его, особенно в тот момент, когда он стал жертвой болезненного предательства. Население страны стоит за него горой».
Франк Лобоно приложил немало усилий, чтобы обеспечить мероприятию должную информационную поддержку. «Я разработал постер, который набирает популярность в социальных сетях. Как профессионал в сфере связей с общественностью я посчитал необходимым создать плакат, эффективно передающий всю информацию о мероприятии». Уже в следующий четверг мы сможем оценить результат его усилий!