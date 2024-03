Pour l’anniversaire du Prince, plusieurs milliers de personnes réunies sur la Place du Palais

L’appel avait été lancé il y a plusieurs semaines sur les réseaux sociaux.

Pour son 66ème anniversaire, le Prince Albert II a profité d’une foule impressionnante, massée sous les fenêtres du Palais Princier. Dès 11h, le lieu s’est peu à peu rempli. Touristes, salariés, résidents et Monégasques arborent des drapeaux miniatures où il est écrit en monégasque : « Bon aniversari ! ».

« On est comme une famille et on l’aime », nous confie une native du pays, très émue à quelques minutes de l’arrivée du Souverain. « On ne vient pas forcément chaque année mais là, c’était important d’être là, il a besoin de notre soutien », ajoute-elle.

Des mots similaires à ceux que nous avait adressé l’élu du Conseil national Franck Lobono il y a quelques jours, soutenant l’initiative du rassemblement : « Il est primordial de lui démontrer notre soutien, surtout en cette période durant laquelle il se retrouve au coeur d’une trahison qui l’affecte profondément. La population est avec lui. »

Quelques minutes avant midi, la Famille Princière est apparue au complet, aux fenêtres du Palais Princier. Après avoir salué la foule quelques minutes, le Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella sont tous les quatre descendus sur la place où les salves d’applaudissements se sont enchaînées. L’occasion pour le Souverain de découper un gâteau d’anniversaire sous le rythme bien connu du « Joyeux anniversaire », interprété par l’Orchestre des Carabiniers et rapidement entonné par la foule toute entière.

En effet, la population était au rendez-vous. Parmi eux, plusieurs centaines d’élèves de la Principauté, accompagnés de leurs professeurs, mais aussi quelques personnalités et acteurs de la vie locale monégasque. « Nous sommes très heureux d’être ici, très fiers de notre Prince et joyeux anniversaire à lui », sourit Sir Stelios Haji-Ioannou, résident monégasque et fondateur d’easyJet. Un peu plus loin, on profite de l’instant entre copains. « Le Prince dirige notre pays, ses règles sont cools donc c’est bien d’être ici pour son anniversaire », affirme timidement Mathilde, jeune élève en primaire à Monaco.

Le moment de liesse populaire s’est conclu par un généreux bain de foule pour le Prince Albert II, sous le soleil monégasque.

