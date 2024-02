La Princesse Charlène rayonnante lors de la seconde édition du gala de charité à Courchevel

Les fonds récoltés seront reversés au profit de la Fondation Princesse Charlène et aux enfants du Club des Sports Courchevel, sous la présidence d’honneur du Prince Albert II et de Jim Ratcliffe.

Publicité

Pour la deuxième année consécutive, le gala de charité a reçu des invités exceptionnels au Ineos Club House de Courchevel. Le couple princier, Jim Ratcliffe, mais encore le Prince Alexandre de Liechtenstein et son épouse la Princesse Astrid de Liechtenstein étaient présents au pied des pistes, ce samedi 24 février. Au total, plus de 200 personnalités du monde culturel, sportif et économique se sont rassemblées pour soutenir la bonne cause.

Le Couple Princier a reçu au Palais les membres du Ski Club de Courchevel

Le couple princier en compagnie du violoncelliste Gabriel Guignier, de la pianiste Stella Almondo et du violoniste Léo Couralet © Eric Mathon / Palais princier La Princesse Charlène, aux bras du Prince Albert II © Eric Mathon / Palais princier De gauche à droite : Le Prince Alexandre de Liechtenstein, la Princesse Charlène, le Prince Albert II et la Princesse Astrid de Liechtenstein © Eric Mathon / Palais princier Les convives d’honneur du gala de charité 2024, dont la Princesse Charlène et son frère Gareth Wittstock, le Prince Albert II et Jim Ratcliffe © Eric Mathon / Palais princier © Eric Mathon / Palais princier © Eric Mathon / Palais princier

Place aux enchères !

Œuvres d’art, vins d’exceptions, accessoires de sports dédicacés par des sportifs reconnus, et bien d’autres, les lots ne manquaient pas. Une vente aux enchères animée par Olivier Valmier, Commissaire-priseur chez Sotheby’s, aux côtés de l’artiste français contemporain le plus vendu dans le monde, Richard Orlinski. Des dons importants, qui permettront aux deux associations d’assurer leurs actions de terrain, tournées vers l’éducation grâce aux valeurs du sport. Un récital assuré par Stella Almondo, pianiste, Léo Couralet, violoniste et Gabriel Guignier, violoncelliste a également bercé le début du dîner, pour une soirée encore plus mémorable.