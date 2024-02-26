Княгиня Шарлен блистала на втором благотворительном гала-вечере в Куршевеле

Королевская чета и Джим Рэтклифф вместе с почетными гостями на втором благотворительном вечере в Куршевеле © Эрик Матон / Княжеский дворец

Средства, вырученные в ходе мероприятия, будут направлены в Фонд Княгини Шарлен, а также детям Спортивного клуба Куршевеля, почётными председателями которого являются Князь Альбер II и Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe).

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Второй год подряд благотворительный гала-вечер собирает выдающихся гостей в комплексе Ineos Club House в Куршевеле. Княжеская пара, Джим Рэтклифф, а также принц Александр Лихтенштейнский (Alexandre de Liechtenstein) и его супруга, принцесса Астрид Лихтенштейнская (Astrid de Liechtenstein), собрались в отеле у подножия горнолыжных трасс в субботу, 24 февраля. Более 200 знаменитостей из мира культуры, спорта и бизнеса объединились во имя благой цели.

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Королевская чета с виолончелистом Габриэлем Гинье (Gabriel Guignier), пианисткой Стеллой Альмондо (Stella Almondo) и скрипачом Лео Курале (Léo Couralet) © Эрик Матон / Княжеский дворец Княгиня Шарлен вместе с Князем Альбером II © Эрик Матон / Княжеский дворец Слева направо: принц Александр Лихтенштейнский, Княгиня Шарлен, Князь Альбер II и принцесса Астрид Лихтенштейнская © Эрик Матон / Княжеский дворец Почетные гости благотворительного гала-вечера 2024 года: Княгиня Шарлен и ее брат Гарет Виттсток, Князь Альбер II и Джим Рэтклифф © Эрик Матон / Княжеский дворец © Эрик Матон / Княжеский дворец © Эрик Матон / Княжеский дворец

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