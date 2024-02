Una principessa Charlène raggiante al secondo gala di beneficenza a Courchevel

I fondi raccolti saranno destinati alla Fondazione Principessa Charlène e ai bambini del Club des Sports Courchevel, sotto la presidenza onoraria del Principe Alberto II e di Jim Ratcliffe.

Per il secondo anno consecutivo, il gala di beneficenza ha riunito invitati d’eccezione all’Ineos Club House di Courchevel. Sabato 24 febbraio, ai piedi delle piste erano presenti la Coppia Principesca, Jim Ratcliffe, il Principe Alexander del Liechtenstein e sua moglie, la Principessa Astrid del Liechtenstein. In tutto, più di 200 esponenti del mondo della cultura, dello sport e dell’economia si sono riuniti per sostenere la buona causa.

Oltre 300 bambini sensibilizzati sul tema annegamento grazie alla Principessa Charlène

La coppia Principesca con il violoncellista Gabriel Guignier, la pianista Stella Almondo e il violinista Léo Couralet © Eric Mathon / Palazzo del Principe La Principessa Charlène, insieme al Principe Alberto II © Eric Mathon / Palazzo del Principe Da sinistra a destra: il Principe Alessandro del Liechtenstein, la Principessa Charlène, il Principe Alberto II e la Principessa Astrid del Liechtenstein © Eric Mathon / Palazzo del Principe Gli ospiti d’onore del gala di beneficenza 2024, tra cui la Principessa Charlène e suo fratello Gareth Wittstock, il Principe Alberto II e Jim Ratcliffe © Eric Mathon / Palazzo del Principe © Eric Mathon / Palazzo del Principe © Eric Mathon / Palazzo del Principe

Via alle vendite all’asta!

Opere d’arte, vini pregiati, accessori per lo sport autografati da sportivi famosi e molto altro ancora: i lotti non mancavano di certo. L’asta è stata condotta da Olivier Valmier, banditore di Sotheby’s, insieme all’artista francese contemporaneo più venduto al mondo, Richard Orlinski. Le donazioni sono state consistenti e permetteranno alle due associazioni di continuare il loro lavoro sul campo, concentrandosi sull’educazione attraverso i valori dello sport. Un esibizione della pianista Stella Almondo, del violinista Léo Couralet e del violoncellista Gabriel Guignier ha completato la cena, rendendo la serata ancora più memorabile.