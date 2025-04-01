Чем заняться в Монако в апреле?

А пока на улицах цветёт весна, Монако предлагает провести Пасху с шиком — с охотой за яйцами, культурными событиями и, конечно же, теннисом.

Не пропустите!

Океанографический музей Монако открыл совершенно новую иммерсивную выставку — «Средиземноморье-2050». Она вдохновляет задуматься о будущем и бережном отношении к морю. На выставке, которая занимает более 1000 м², и взрослые, и дети могут отправиться в увлекательное путешествие во времени — от прошлого Средиземноморья до его возможного будущего.

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Экспозиция открылась 29 марта — именно в этот день в 1910 году музей был торжественно открыт Князем Альбером I. © Океанографический музей Монако

И это не шутка! Уже 1 апреля в Гримальди Форуме выступит французская звезда Паскаль Обиспо с новым туром Correspondances. Билеты ещё можно найти в кассах — но стоит поторопиться!

Не пропустите «Духовный концерт» в Кафедральном соборе Монако в исполнении Филармонического оркестра Монте-Карло © Monaco Tribune

Для самых маленьких

Готовы к шоколадным приключениям? Пасха совсем скоро, и мэрия Монако приготовила праздничную программу, которая понравится и детям, и взрослым. Впереди — весёлая охота за пасхальными яйцами, творческие мастерские и много других сюрпризов!

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Пчёлы, жуки, бабочки… Эти удивительные существа станут главными героями дня в Музее доисторической антропологии Монако в среду, 2 апреля. Ребята от 8 лет смогут не только увидеть их вблизи, но и потрогать, узнав множество интересных фактов об этих «долгожителях» планеты. А для самых маленьких 14 апреля в музее пройдёт особенный мастер-класс под названием «Путешествие горного козла» — будет познавательно и весело! Театр Муз приглашает на спектакль «Оскар и чердак тёти Леопольдины» (Oscar et le Grenier de tante Léopoldine), который покажут 23 (среда), 26 (суббота) и 27 (воскресенье) апреля. История о мальчике из города, который неожиданно оказывается на две недели в деревне у тёти — и открывает для себя совершенно новый мир.

2 апреля в 16:30 там же состоится финальный показ спектакля «Перелистывая времена года» (Au fil des Saisons) © Театр муз

И для взрослых — театральный марафон. Весь апрель насыщен спектаклями: Театр Варьете, Театр Княгини Грейс и Театр Муз подготовили интересную программу для всех, кто любит хорошую драму, комедию или просто вечер в театре.

Гастрономия

В порту Ниццы мы нашли три ресторана, мимо которых просто невозможно пройти. От классических французских и средиземноморских блюд до южноафриканских нот и экзотических вкусов — каждый найдёт что-то по своему вкусу!

Пармская ветчина, неаполитанская салями, мортаделла, тосканский пекорино, мягкий проволоне. © Monaco Tribune

Мы не забыли и о тех, кто ищет хорошие места для обеда прямо в Монако. И вот приятный сюрприз: в княжестве есть рестораны, где можно вкусно и быстро поесть по вполне разумной цене — отличный вариант для тех, кто хочет перекусить между делами.

Ну и, конечно, куда же без идеальной картошки фри? В отеле Le Méridien Beach Plaza брассерия Smakelijk! объединилась с мастерами Frites Atelier, чтобы создать по-настоящему вкусный тандем — гастрономическое сотрудничество Монако и Бельгии, которое точно стоит попробовать.

Необычные события

11 апреля 2025 года на сцене Гримальди Форума в Монако выступят легендарные ирландские кельты — Пэдди Флинн и Диармуид. Отец и сын отправятся в захватывающее путешествие, где переплетутся традиции, легенды и ценности. Надеемся, что ирландская погода останется за порогом! Билеты ещё можно приобрести в кассе Гримальди Форума.

Пока Гран-при ещё не начался, самое время обновить коллекцию автомобилей: Top Marques Monaco и zondacrypto разыгрывают Porsche 911 Carrera S 2024 стоимостью 150 000 евро. Мы расскажем всё, что нужно знать для участия в этом уникальном конкурсе. Выиграйте автомобиль!

Встречаемся с 7 по 11 мая 2025 года на 20-м салоне Top Marques Monaco © Анаис Риу / Monaco Tribune

Фотоконкурс для молодёжи в Монако! Управление по делам культуры запускает конкурс, посвящённый архитектурному наследию Княжества, для творческих участников в возрасте от 11 до 25 лет. Неважно, монегаск вы, житель, студент или сотрудник компании — это отличная возможность запечатлеть душу зданий, формирующих уникальный облик Скалы.

Спортивные события

Апрель в Монако традиционно проходит под знаком большого тенниса. Уже в 118-й раз в Княжество возвращается Monte-Carlo Rolex Masters — с 6 по 13 апреля. Турнир снова соберёт лучших из лучших: девять из десяти ведущих игроков мира уже подтвердили участие. В том числе — Стефанос Циципас, который будет защищать свой титул. Кто станет новым чемпионом — узнаем совсем скоро!

Rolex Monte-Carlo Masters 2025: 9 из 10 лучших игроков мира – уже в Монако. Ознакомьтесь со списком участников!

На футбольном поле всё тоже жарко. После победы в дерби, команда Ади Хюттера встретится с марсельским «Олимпиком» 12 апреля в 17:00 — важная игра в борьбе за верхние строчки турнирной таблицы. А уже 19 апреля в 19:00 Монако примет «Страсбург». Команда Магнеса Аклюша готова показать всё, на что способна — ведь апрель может стать решающим в гонке за путёвку в Лигу чемпионов.

После уверенной победы над ФК «Ницца» со счётом 2:1, «Монако» готовится встретиться с марсельским «Олимпиком» на домашнем стадионе «Луи II» © ФК «Монако»

И снова стадион «Луи II», но на этот раз — баскетбольная арена «Гастон-Медсан». Здесь БК «Монако» 3 апреля сыграет против «Панатинаикоса» в рамках Евролиги, а затем их ждут сразу три матча в Betclic Elite: – с «Нантерром» — 5 апреля, с «Сен-Квентином» — 12 апреля, и с «Лиможем» — 27 апреля.

Открытие месяца

Box 98 — новое место для развлечений в Монако — открывается 1 апреля, и это совершенно серьёзно! Наследник популярного Nibox, оно расположилось прямо над торговым центром в Фонвьейе, на месте бывшей коллекции автомобилей Князя Альбера II.

Здесь можно с ветерком прокатиться по трассе для картинга, бросить пару страйков в боулинге, испытать себя на симуляторах и поиграть в автоматы. А если душа просит музыки — в вашем распоряжении караоке и весёлые музыкальные викторины.

Box98: в Монако открывается революционный развлекательный комплекс

Садоводство

Хорошая новость для всех, кто любит зелень и уют! 9 апреля в парке Принцессы Антуанетты мэрия Монако раздаст около сотни зимних растений — от гераней и примул до цикламенов. Приходите, забирайте и высаживайте у себя! А садовники парка с радостью подскажут, как ухаживать за новыми зелёными питомцами.