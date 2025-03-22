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Гид

Где вкусно пообедать в Монако: лучшие бизнес-ланчи Княжества

Автор: Monaco Tribune
Опубликовано 22 марта 2025
Marius Monaco бизес-ланч
В Монако можно пообедать вкусно, быстро и без удара по кошельку © Marius Monaco
Автор: Monaco Tribune
- 22 марта 2025

Где в Монако можно вкусно пообедать, не тратя целое состояние? Мы сделали для вас специальную подборку ресторанов, где можно перекусить в обеденное время по приятной цене — особенно удобно для тех, кто живёт или работает в Княжестве.

Caffè Milano

Если вы ищете стильное, но расслабленное место, чтобы пообедать — загляните в Caffè Milano. Здесь подают бизнес-ланч, в который входят основное блюдо, бокал вина и кофе. В зависимости от того, выберете ли вы пасту, рыбу или мясо, обед обойдётся от 22 до 26 евро.

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Однако если вы соблазнитесь одной из закусок, придется дополнительно потратить минимум 22 евро.

Помимо ланча, в меню— большой выбор блюд в среднем от 20 до 40 евро. Средиземноморская кухня вдохновлена местными продуктами, а вкус полностью соответствует высоким ожиданиям.

© Caffè Milano

Lobby Lounge Restaurant & Bar — отель Fairmont Monte Carlo

На первом этаже легендарного отеля Fairmont Monte Carlo уютно расположился Lobby Lounge — элегантное французское бистро с щедрой и вкусной кухней. Здесь за 39 евро вам предложат полноценный бизнес-ланч, который точно придётся по вкусу даже самым требовательным гурманам.

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Меню включает блюдо дня, напиток, бокал вина и чашечку ароматного кофе. Всё это — в атмосфере безупречного сервиса и уюта пятизвёздочного отеля. Идеальное место, чтобы сделать паузу посреди дня и немного побаловать себя.

Quai des Artistes

На набережной порта Эркюль уже много лет работает Le Quai des Artistes — ресторан, где атмосфера будто сошла со страниц романа о Париже времён «бэль эпок». Интерьеры в стиле старинных брассери, белые скатерти, блестящие латунные детали и, разумеется, классика французской кухни.

С понедельника по пятницу, кроме праздников, здесь подают обеденное меню за 32 евро: закуска, основное блюдо (меняется каждый день недели) и на выбор — сырная тарелка или десерт.

По словам официанта Альфредо, это одно из любимых предложений у местных: «Клиенты приходят, чтобы пообедать вкусно, быстро и по честной цене. Это наша ключевая формула, она помогает держать ресторан в тонусе».

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Le Quai des Artistes работает с 1999 года и до сих пор остаётся верен духу традиций. © Quai des Artistes

Marius

Если хочется почувствовать атмосферу Прованса, не покидая Монако — прямая дорога в Marius. Ресторан с видом на Порт Эркюль возглавляет Себастьен Санжу — шеф-повар с двумя звёздами Michelin, который готовит просто, щедро и с душой.

Меню здесь меняется каждую неделю, чтобы соответствовать сезонам. Можно выбрать один из двух вариантов: за 29 или 37 евро — зависит от блюд, которые вы выберете.

«Marius — это моя ода Средиземному морю и провансальским традициям», — делится шеф. И это чувствуется в каждой детали: «от фиолетовых артишоков в стиле Баригуль до тушёного осьминога, местного лобстера а-ля кюльер или филе говядины из Пьемонта с соусом из вяленых томатов и лимоном с базиликом». Звучит аппетитно? На вкус — ещё лучше.

Mada One

Ресторан Mada One предлагает вам отправиться в путешествие с его уникальной концепцией snackonomy, которая сочетает в себе изысканность и разнообразие.

Mada One — это гастрономия в формате «на бегу», но с изюминкой. Ресторан Марселя Равена придумал стильную и вкусную концепцию, которую называют «snackonomy» — и правда, перекус здесь может быть не менее изысканным, чем ужин в мишленовском ресторане.

Меню вдохновлено Мартиникой и предлагает интересные вкусы в лёгком и динамичном формате. Можно взять еду с собой или поесть на месте. Есть формула Mad’Day Plateau от 26 евро: блюдо дня и закуска или десерт. А тем, кто не готов отказываться ни от одного удовольствия, подойдёт сет за 32 евро — закуска, основное блюдо, десерт и вода включены.

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Salière

Ресторан La Salière, который находится в живописном порту Фонвьей, предлагает своим гостям традиционные итальянские блюда. Это прекрасное место для тех, кто хочет насладиться вкусным обедом или ужином в радостной и оживленной атмосфере.

В обеденное время гостей ждёт простой и приятный выбор — три варианта бизнес-ланча за 23, 25 или 27 евро. Каждый включает основное блюдо, чашку кофе и бокал домашнего вина. Паста, ризотто, пицца, рыба или мясо — меню составлено так, чтобы каждый нашёл блюдо себе по вкусу.

© La Salière

Beefbar

Le Beefbar — это стильный ресторан с видом на порт Фонвьей и настоящий рай для тех, кто любит мясо (и не только).

На обед здесь подают полезный и вкусный супер-боул из киноа с овощами, а в качестве основного — куриное филе или лосось на гриле. Цена — 28 евро. Хочется чего-то более сытного? Есть и такой вариант: за 29 евро — закуска или гаспачо дня, а затем — тальята с хрустящими домашними чипсами. В бокал вина к обеду тоже включён — как и положено.

«Основа меню остаётся прежней, но закуски и горячие блюда мы меняем в зависимости от сезона, — говорит директор ресторанного холдинга Monaco Restaurant Group Риккардо Жирауди. — Так мы привлекаем местных жителей  и тех, кто работает рядом: можно вкусно поесть, не тратя целое состояние».

beefbar Riccardo Giraudi Бизнес-ланч меню обед
© Adrien Daste

Da Valentino

На авеню Княгини всего в паре шагов от Ларвотто уютно расположился ресторан Da Valentino — настоящий уголок Италии в Монако. Здесь всё про вкус и качество: каждое блюдо готовят с любовью и уважением к итальянским традициям, используя только первоклассные продукты.

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Можно выбрать один из двух сетов: за 29 евро — закуска, основное, десерт, вода и кофе. Или за 35 евро — тот же набор, но с бокалом вина. В качестве закусок подают, например, зимний минестроне с соусом генуэз или нежное вителло тоннато. А дальше — мясо, рыба или паста дня.

Завершить трапезу идеально поможет бокал итальянского вина — белого, красного или розового, на ваш вкус.

Бизнес-ланч Da Valentino
© Da Valentino

La Note Bleue

Если между встречами хочется передохнуть и пообедать в расслабленной атмосфере, отправляйтесь в La Note Bleue. Этот ресторан прямо на пляже Ларвотто предлагает не только шикарный вид, но и лёгкую, дружелюбную музыкальную атмосферу.

Здесь подают дегустационный сет в четырёх разных вариантах: закуска, два основных и десерт — всё это за 25 евро, включая напитки.

Шеф Лоран Пайя, управляющий кухней с 2002 года, создал меню с акцентом на средиземноморские вкусы, но с интересными акцентами из кухонь разных стран.

Бизнес-ланч Monaco
Обед у кромки воды © La Note Bleue