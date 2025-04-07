7 козырей автосалона Top Marques Monaco 2025 года

К своему 20-летию автосалон Top Marques Monaco готовит исключительные мероприятия с невиданными суперкарами, мировыми премьерами и эксклюзивными событиями, которые приведут в восторг любителей роскошных автомобилей с 7 по 11 мая в Grimaldi Forum.

1. Исключительный юбилей

Автосалон Top Marques Monaco отметит своё 20-летие престижными мероприятиями. С 2004 года автосалон зарекомендовал себя как одно из интереснейших событий в мире люксовых автомобилей. Как отметил Эмерик Гарсия, директор Top Marques Monaco, на пресс-конференции в среду, 2 апреля: «Этот год для нас особенный, мы отмечаем нашу 20-ю годовщину – 20 лет суперкаров в самом сердце Монако, 20 лет мировых премьер с более чем 110 новинками и 20 лет под покровительством Его Светлости Князя Монако Альбера II».

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2. Яркие мировые премьеры

В этом году ожидается не менее 13 новинок, включая 10 мировых премьер и 3 первые презентации в Монако. Среди самых ожидаемых новинок – Laffite LM1 «Monaco Edition» мощностью 1 000 лошадиных сил (часть средств от продаж будет передана фондам Княгини Шарлен и принцессы Стефании), Aston Martin Vanquish Volante, Saoutchik Legacy и несколько эксклюзивных моделей Brabus, Mansory и Klassen. Посетители также смогут впервые увидеть в Монако Ferrari 12 Cilindri Spider, Rolls Royce Spectre и Lamborghini Temerario.

3. Стратегическое партнерство с Informa

Одна из самых важных новинок этого года – партнерство с Informa, ведущим международным организатором мероприятий. Это сотрудничество, анонсированное в 2024 году, знаменует собой важный этап в эволюции автосалона. Давид Монди, директор по развитию бизнеса компании Informa, рассказал о планах международного расширения, и первое мероприятие на Ближнем Востоке запланировано уже на 2026 год. Это партнерство поможет привлечь больше потенциальных покупателей и международных консультантов.

4. Особое место – винтажным жемчужинам

С 2022 года в Top Marques появился выставочный зал, посвященный винтажным автомобилям, который в этом году станет ещё просторнее. Автолюбители смогут полюбоваться исключительными экспонатами, включая Ferrari 250 GT California Short Wheelbase стоимостью 14 миллионов евро, Bentley Bacalar (пятый из 12 выпущенных), а также коллекцией Его Светлости Князя Монако, созданной в партнерстве с Национальным автомобильным музеем г. Мюлуз, которая в мире автоспорта представляет бренд Peugeot.

5. Экспоненты предметов роскоши

Помимо суперкаров, на выставке будет представлена широкая коллекция часов и ювелирных изделий от таких престижных экспонентов, как Bemon, CC Watches, Astréas, Infiniti Jewels и Terzihan. На эспланаде посетители смогут увидеть Brabus «Big Boy» – 12-метровые апартаменты на колесах стоимостью 1,2 миллиона евро, а также самолет Junkers A50 Heritage.

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6. Участие GMK и эксклюзивные мероприятия

Автомобильный инфлюэнсер GMK со своими миллионами подписчиков (4,9 миллиона в Instagram и 2,48 миллиона в YouTube), уже третий год подряд будет участвовать в автосалоне и проведет сеанс раздачи автографов в воскресенье, 11 мая, в 15:00. Мероприятие дополнят и другие события, в том числе ретроспектива истории автосалона, конкурс Carspotter Awards на лучшие фотографии автомобилей, и конкурс рисунков для детей департамента.

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7. VIP-мероприятия и эксклюзивные вечера

Салон откроется в среду, 7 мая, VIP-вечером под спонсорством zondacrypto. Также в повестке дня – конференция по криптовалютам в четверг, 8 мая, коктейль для партнёров и экспонентов в отеле Monte-Carlo Beach в пятницу вечером и заключительная вечеринка в Jimmy’z в субботу. На площади 10 000 м² автосалон ожидает более 30 000 посетителей. Это юбилейное мероприятие обещает стать незабываемым.

Полезная информация

Автосалон будет работать с четверга, 8 мая, по субботу, 10 мая, с 10:00 до 19:00 и в воскресенье, 11 мая, с 10:00 до 18:00. Билеты можно приобрести на официальном сайте www.topmarquesmonaco.com или непосредственно в Grimaldi Forum.