L’homme d’affaires et résident monégasque a apporté son soutien à Air League, une association à but non-lucratif basée au Royaume-Uni.

C’est une institution outre-Manche : l’association The Air League est aujourd’hui le plus grand fournisseur de bourses d’études pour l’aviation et l’aérospatial au Royaume-Uni. Le but est ainsi d’encourager les vocations de tous ceux et celles qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure, quel que soit leur parcours.

Une centaine de personnes ont chaque année le plaisir de se voir accorder ce fameux coup de pouce financier. Au cours des dix dernières années, plus de deux millions de livres sterling ont été allouées.

Alors que la Stelios Philanthropic Foundation soutient déjà Air League depuis 2019, l’homme d’affaires et résident monégasque a décidé de faire un geste supplémentaire, toujours au travers de sa Fondation. 20 000 livres sterling – soit plus de 23 000 euros – ont ainsi été versés à l’association.

LIRE AUSSI : Sir Stelios Haji-Ioannou fait gagner 70 000 euros aux entrepreneurs en situation de handicap

Ian Morrison, Président – Directeur Général d’Air League, a déclaré suite à ce geste : « ce don aura un impact direct sur Air League et ses projets passionnants pour 2023 et les années suivantes. Nous sommes une fois de plus ravis que la Stelios Philanthropic Foundation soutienne Aire League et ses programmes qui ont un impact réel sur l’ascenseur social grâce à l’aviation et à l’aérospatial. »

La Fondation Philanthropique Stelios a pour mission de soutenir diverses activités caritatives, principalement dans les lieux où le fondateur a vécu et travaillé – Royaume-Uni, Grèce, Chypre et Monaco.