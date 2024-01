Sir Stelios lance un concours à destination des jeunes entrepreneurs

Cette nouvelle initiative de Sir Stelios vise à encourager l’entreprenariat auprès des jeunes générations.

La Stelios Philanthropice Foundation vient d’annoncer la création d’un nouveau concours à destination des jeunes entrepreneurs. A la clé de cette nouvelle compétition : 300 000 livres sterling pour soutenir financièrement les start-ups britanniques qui seront sélectionnées et les aider à se développer, en ayant la création d’emploi pour objectif principal. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 29 février 2024. Les grands gagnants seront annoncés au début du mois d’avril par Sir Stelios Haji-Ioannou lui-même ! Les candidats peuvent postuler directement sur le site internet de la Fondation.

Actuellement, la Fondation propose déjà un concours à destination des entrepreneurs britanniques en situation de handicap (en partenariat avec l’association Léonard Cheshire). Ce concours fête ses 16 ans cette année et les inscriptions pour 2024 ouvriront en mai.

Pour Noël, la Fondation de Sir Stelios vient en aide aux plus défavorisés

Si la Fondation est très investie dans de nombreuses causes, certaines sont directement liées aux lieux où Sir Stelios a vécu et travaillé au cours de sa carrière, et notamment au Royaume-Uni, mais également à Chypre et en Grèce. L’organisme soutient aussi des initiatives qui visent à préserver l’environnement, comme WWF ou la Fondation Prince Albert II.

Sir Stelios Haji-Ioannou, sa Fondation et la Communauté Héllenique de Monaco collectent une jolie somme pour soutenir la Grèce

Invoquant sa propre expérience passée de jeune entrepreneur, Sir Stelios a déclaré : « A l’époque, j’avais 35 ans. easyJet.com était déjà coté en Bourse à Londres et avait généré plus d’un demi-milliard de livres de revenus et près de 3 000 emplois. Grâce à ce concours, nous espérons trouver et soutenir la prochaine success story entrepreneuriale. (…) Créer plus de start-ups est le meilleur moyen de créer de nouveaux emplois. »

Ce sont les revenus des royalties qui permettent au easyGroup de verser la majeure partie de ses profits à la Stelios Philanthropic Foundation.

Sir Stelios Haji-Ioannou reçoit l’Ordre de Saint-Charles

En novembre dernier, Sir Stelios Haji-Ioannou, Consul général honoraire de Chypre à Monaco, a été nommé Chevalier de l’Ordre de Saint-Charles par le Prince Albert II.

Sir Stelios a été nommé Chevalier de l’Ordre Saint-Charles par le Souverain en novembre dernier – DR

Une très belle distinction, puisqu’il s’agit du plus haut grade accordé en Principauté, plus haut encore que l’Ordre des Grimaldi. Il comporte quatre classes: Chevalier, Officier, Commandeur, Grand officier (cette dernière étant la plus élevée).