Quelles sont les médailles remises à l’occasion de la Fête nationale ?

Vendredi, les médailles de l'Education Physique et des Sports ont été remises au Stade Louis-II. ©Eric Mathon / Palais princier

C’est une tradition, quelques jours avant les festivités de la Fête du Prince.

Vendredi après-midi, dans la Cour d’Honneur du Palais Princier, le Prince Albert II a remis les décorations de l’Ordre de Saint-Charles. Le Docteur Alain Frère, qui avait aidé le Prince Rainier III à lancer le premier Festival du Cirque en Principauté, a notamment reçu le grade de Grand Officier, la plus importante parmi les quatre distinctions de l’Ordre : Chevalier, Officier, Commandeur et Grand Officier.

Vendredi également, le Souverain a remis les médailles de l’Ordre des Grimaldi mais aussi celles de l’Education Physique et des Sports au sein du Stade Louis-II, en présence de la Princesse Charlène. L’occasion de récompenser 61 personnes pour leurs performances, leur qualité d’entraîneurs, d’encadrants ou encore de gestionnaires dans le monde du sport.

Direction le Stade Louis-II pour le Prince Albert II et la Princesse Charlène, berceau du sport en Principauté. © Eric Mathon / Palais princier

Le lendemain, samedi, la Princesse Caroline a remis les distinctions de l’Ordre du Mérite Culturel, qui récompensent les personnes qui ont participé au développement des arts, des lettres ou encore des sciences à Monaco. Ce même jour, le Prince Albert II a remis plusieurs médailles d’honneur aux bénévoles du Mérite national du sang, de la Reconnaissance de La Croix-Rouge monégasque.

© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Dimanche, jour de la Fête nationale, le Prince Albert II a remis les grades et insignes à 35 militaires de la Force publique promus dans l’année, en plus de médailles d’Honneur et du Travail à 15 membres du personnel du Palais Princier.