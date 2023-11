« Nous avons une très grande attache pour la Famille Princière » : Monaco célèbre la Fête nationale 2023

La Princesse Charlène a opté pour une tenue entièrement rouge pour ce jour spécial.

Comme l’année dernière, c’est sous un beau ciel bleu que les Monégasques, résidents et admirateurs de la Principauté ont célébré la Fête du Prince ce dimanche 19 novembre. Avec impatience, tous attendaient l’arrivée du Couple Princier devant la Cathédrale de Monaco prévue à 9h30, y compris les nombreux photographes postés sur une estrade en face, et munis de leurs appareils télescopiques.

Les deux Lexus arrivent escortées de plusieurs carabiniers, le Prince Albert II et la Princesse Charlène sortent et montent les marches de la Cathédrale recouvertes d’un tapis rouge pour l’occasion. Le couple Princier est suivi des deux sœurs du Souverain, la Princesse Caroline et la Princesse Charlène, et s’apprête à assister à la Messe d’action de grâce avec Te Deum qui s’achèvera à 11 heures.

Direction le Palais Princier pour la prise d’armes et la remise d’insignes de grade dans la Cour d’Honneur. Un moment retransmis sur un écran géant sur la place du Palais, tandis que le public prend place derrière les barrières. Parmi eux, des Monégasques et résidents bien sûr, mais aussi toutes celles et ceux qui souhaitaient assister à l’événement, comme Corine et son mari habitants de Bordeaux, qui, présents à tous les événements clés de la principauté, n’auraient raté la Fête nationale pour rien au monde : « nous avons une très grande attache pour la Famille Princière. D’ailleurs, je suis née le même jour que la princesse Grace, confie l’épouse vêtue de blanc et rouge. Et après tant d’années à participer à cet événement, l’émotion est toujours la même. On est ravi de voir le Prince et la Princesse de plus près ». Le couple, c’est sûr, reviendra pour les festivités de la Sainte Dévote.

Une tenue clin d’oeil à Monaco

Si en 2023, la Princesse Charlène avait opté pour une tenue blanche ponctuée de touches de noir, c’est la couleur de Monaco, le rouge, que l’épouse du Prince Albert a choisi pour cette nouvelle Fête nationale. Du manteau aux gants, en passant par les bottes et le chapeau. Un joli clin d’œil à la Principauté, apprécié par les locaux.

Image reprise par tous les médias, celle du Couple Princier au balcon du Palais Princier aux côtés de leurs enfants le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella? Un moment d’émotion et de fierté : « il y a beaucoup de respect et d’adoration pour le Prince, c’est beau », glisse une femme dans la foule en assistant à la prise d’armes et au défilé militaire se poursuivant sur la place du Palais Princier.

Le Prince Héréditaire Jacques a revêtu son uniforme de carabinier, quant à la Princesse Gabriella, elle portait une jolie tenue bleu marine – © Monaco Tribune

À côté, Gianfranco et Anita habitent la Côte d’Azur, et sont tous les ans présents sur le Rocher le 19 novembre : « absolument tout nous plaît ici, et nous sommes stupéfiés par l’élégance des gens. C’est un autre monde, on ne voit cela nulle part ailleurs ». L’Alsacienne Chloé, elle aussi, assiste chaque année à la Fête nationale. « Ce jour permet de découvrir Monaco autrement, et notamment son côté traditions. L’accueil est toujours chaleureux et puis nous avons eu du beau temps, c’est très agréable », sourit la jeune femme.

La matinée s’est clôturée comme à l’accoutumée sous les « hourras ! » de la population ayant pu se rapprocher un peu plus du Palais et agitant des drapeaux rouges et blancs face à la Famille Princière. Les festivités continuent néanmoins pour les Monégasques et résidents qui le souhaitent. En effet la mairie a prévu une série de spectacles et événements gratuits mais sur invitations dans le cadre de la Fête du Prince. Ce dimanche à 18 heures, la chanteuse Anna Chedid, plus connue sous le pseudonyme Nach se produira sur la scène de l’Espace Léo Ferré. Un concert pop-rock francophone très original réservé aux adultes et enfants à partir de 10 ans, accompagnés d’un adulte.